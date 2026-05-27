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Auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ teilte Trump ein Video der Attacke auf das angebliche Drogenboot.

Auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ teilte US-Präsident Trump Mitte Oktober das Video einer Attacke auf ein angebliches Drogenboot. Foto: Screenshot Truth Social

US-Militär: Toter bei Angriff auf Drogenboot im Pazifik

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Bei einem US-Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik ist nach Militärangaben ein Mann getötet worden.

Bei der Attacke habe es auch zwei Überlebende gegeben, teilte das für die Region zuständige Südkommando (Southcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit. Deshalb sei die US-Küstenwache für Rettungsmaßnahmen eingeschaltet worden. Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob die Personen geborgen werden konnten.

Das Boot sei Geheimdiensterkenntnissen zufolge im Pazifik entlang einer für den Drogenschmuggel bekannten Route unterwegs gewesen, erklärte das US-Militär. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

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Präsident Donald Trump und seine Regierung lassen seit vergangenem Herbst immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden nach Angaben des Militärs bereits weitaus mehr als 100 Personen getötet. Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Trumps Regierung den Umstand an, dass Drogenkartelle von ihr zu Terrororganisationen erklärt wurden. Kritiker zweifeln indes daran, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (dpa)

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