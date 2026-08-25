Mehr als zehn Kilo hat der US-Präsident zugenommen. Damit liegt er nur knapp unter dem Grenzwert zur Fettleibigkeit.

Donald Trumps Gesundheitszustand sorgt erneut für Diskussionen. Der US-Präsident hat innerhalb weniger Jahre deutlich an Gewicht zugelegt. Mediziner warnen vor möglichen Folgen – während sein Arzt ihm weiterhin eine ausgezeichnete Verfassung bescheinigt.

Nach einer Auswertung öffentlich zugänglicher Gesundheitsdaten hat Donald Trump seit 2023 rund 23 Pfund, umgerechnet etwa 10,5 Kilogramm, zugenommen. Darüber berichteten unter anderem die „Washington Post“ und t-online. Im August 2023 war Trumps Gewicht bei seiner erkennungsdienstlichen Behandlung im US-Bundesstaat Georgia mit 215 Pfund, rund 97,5 Kilogramm, angegeben worden. Bei seiner jüngsten offiziellen Untersuchung im Mai 2026 brachte er demnach 238 Pfund beziehungsweise rund 108 Kilogramm auf die Waage.

Auch im Vergleich zum vergangenen Jahr zeigt sich eine deutliche Zunahme: Bei der Untersuchung im April 2025 hatte Trump noch 224 Pfund gewogen. Innerhalb von gut einem Jahr kamen damit rund sechs Kilogramm hinzu.

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Trump liegt knapp unter der Adipositas-Grenze

Bei einer offiziell angegebenen Körpergröße von 1,90 Metern ergibt sich aktuell ein Body-Mass-Index von 29,7. Damit gilt Trump nach der üblichen BMI-Einteilung als übergewichtig und liegt nur knapp unter dem Grenzwert von 30, ab dem von Adipositas gesprochen wird.

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Mehrere Mediziner sehen die Entwicklung kritisch. Übergewicht könne insbesondere im höheren Alter das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöhen. Der US-Mediziner Scott Kahan von der George Washington University verwies laut t-online auf die zahlreichen gesundheitlichen Risiken, die mit starkem Übergewicht verbunden sein können. Auch der frühere Chef der US-Arzneimittelbehörde FDA, David Kessler, warnte demnach vor den möglichen Auswirkungen von Fettablagerungen an inneren Organen.

Trumps Ernährung ist seit Jahren Thema in den US-Medien. Der Präsident hat selbst immer wieder über seine Vorliebe für Fast Food und Softdrinks gesprochen.

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Trumps Arzt emphielt Gewichtsverlust

Der offizielle Gesundheitsbericht des Weißen Hauses zeichnet dennoch ein positives Gesamtbild. Trumps Leibarzt Sean Barbabella bescheinigte dem Präsidenten nach der Untersuchung Ende Mai eine „ausgezeichnete Gesundheit“ und erklärte ihn für uneingeschränkt amtsfähig. Untersucht worden waren unter anderem Herz, Lunge und neurologische Funktionen.

Ganz ohne Empfehlungen blieb die Untersuchung allerdings nicht: Trump wurde geraten, mehr körperlich aktiv zu sein und Gewicht zu verlieren.

Spekulationen über seinen Gesundheitszustand weist der US-Präsident regelmäßig zurück. In den vergangenen Monaten hatten neben seinem Gewicht auch sichtbare Blutergüsse an seinen Händen, Schwellungen an den Beinen und müde wirkende Auftritte für Diskussionen gesorgt. Das Weiße Haus erklärte die Verfärbungen an den Händen unter anderem mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin. Bei den Beinen hatte Trump bereits zuvor eine chronische Venenschwäche diagnostiziert bekommen. (mp)