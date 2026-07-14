Pendler und Reisende brauchen Geduld: Wegen einer Stellwerksstörung in Uelzen kommt es auf mehreren Metronom-Linien von und nach Hamburg zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen.

Eine Stellwerksstörung im Bahnhof Uelzen sorgt seit Dienstag für massive Einschränkungen im Bahnverkehr. Betroffen sind vor allem die Metronom-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover sowie in der Folge auch die Strecke zwischen Hamburg und Bremen.

Nach Angaben des Bahnunternehmens kann der Streckenabschnitt in Uelzen derzeit nur eingeschränkt befahren werden. Auf der Linie RE3/RB31 zwischen Hamburg und Hannover kommt es deshalb zu teils erheblichen Verspätungen, Folgeverspätungen und einzelnen Teilausfällen.

Stellwerksstörung in Uelzen

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Weil Züge und Personal ihre Anschlüsse nicht rechtzeitig erreichen, sind auch auf der Linie RE4/RB41 zwischen Hamburg und Bremen Verspätungen und vereinzelte Zugausfälle zu erwarten.

Bereits zuvor hatte das teils heftige Unwetter den Bahnverkehr in der Region beeinträchtigt. Die Stellwerksstörung verschärft die Lage nun zusätzlich. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar. Reisende sollten deutlich mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Betriebslage informieren. (rei)