Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit sitzen mit norwegischen Fahnen und Fanartikeln während der Fußball-WM 2026 auf einem Sofa. picture alliance/dpa/The Royal Court | Handout

Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit (beide 53) haben am Tag ihrer Silberhochzeit Bilder von einer Reise nach ihrer Trauung auf Instagram gepostet.

„25 Jahre – dankbar“, schrieben sie dort unter Fotos, die sie unter anderem lächelnd am Strand von Long Island zeigen.

Zuvor hatte das Königshaus bereits ein neues Bild des Paars veröffentlicht. „25 Jahre voller Liebe, Familie und einem gemeinsamen Leben“, schrieb der Hof unter das Foto, das er anlässlich des Hochzeitstags auf Instagram teilte. Darauf ist das Kronprinzenpaar lächelnd und in sommerlichen Outfits zu sehen.

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Vor 25 Jahren – am 25. August 2001 – hatten sich die beiden in der Domkirche in Oslo das Jawort gegeben. Die letzten Monate waren nicht einfach für das Paar. Die schwer lungenkranke Kronprinzessin hatte im Sommer eine neue Lunge bekommen. Deshalb findet die Feier zur Silberhochzeit privat statt.

An dem besonderen Tag fuhren die beiden vor dem Mittag vor dem Krankenhaus in Oslo vor, in dem König Harald V. aktuell behandelt wird – wohl um den 89-Monarchen und Vater von Kronprinz Haakon zu besuchen. (dpa/mp)