Kate McCue hat sich in einer männderdominierten Branche durchgesetzt und war Vorbild für viele Frauen. Warum sie jetzt das Steuer abgibt.

Eine der bekanntesten Kapitäninnen der Kreuzfahrtbranche zieht sich vorerst aus dem aktiven Schiffsbetrieb zurück: Kate McCue verlässt auch ihre Position bei Four Seasons Yachts und will sich künftig neuen Aufgaben an Land widmen. Das teilte die US-Amerikanerin in einem Video in den sozialen Medien mit, über das das Portal „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet.

McCue blickt demnach auf eine rund 30-jährige Karriere auf See zurück. 2015 schrieb sie Geschichte, als sie als erste US-Amerikanerin das Kommando über ein großes Hochsee-Kreuzfahrtschiff übernahm. Zehn Jahre lang war sie anschließend als Kapitänin für Celebrity Cruises tätig, bevor sie 2025 zu Four Seasons Yachts wechselte. Dort begleitete sie den Bau und die Indienststellung der ersten Yacht der neuen Luxusmarke, der „Four Seasons I“.

Darum zieht sich Kate McCue aus der Seefahrt zurück

Anzeige

Grund für ihren Rückzug aus dem operativen Kreuzfahrtgeschäft sind nach Angaben McCues familiäre Gründe. In ihrem Video erklärte sie, dass sie nach drei Jahrzehnten auf See und zahlreichen beruflichen Meilensteinen nicht mehr das Gefühl habe, jemandem etwas beweisen zu müssen. Sie sei stolz auf das Erreichte und habe deshalb die Entscheidung getroffen, ihren bisherigen Posten aufzugeben.





Anzeige

Ganz ausschließen möchte McCue eine Rückkehr auf die Brücke allerdings offenbar nicht. Ihre notwendigen Lizenzen will sie weiterhin gültig halten.

Kreuzfahrt-Kapitänin Kate McCue war in den sozialen Medien sehr bekannt

Anzeige

Neben ihrer Arbeit auf See erlangte McCue große Bekanntheit in den sozialen Medien. Auf Instagram folgen ihr mehr als eine Million Menschen. Insbesondere für Frauen in der Schifffahrt gilt sie als prominentes Vorbild – Kapitäninnen auf großen Kreuzfahrtschiffen sind weltweit weiterhin selten.

Seit August bezeichnet sich McCue auf LinkedIn als Freelancerin. Ihre langjährige Erfahrung möchte sie künftig unter anderem als Führungskraft, Keynote-Speakerin und Vertreterin der Branche einsetzen. Im Mittelpunkt sollen Themen wie Führung, Innovation, Sicherheit und Gästeerlebnis stehen. Zudem will sie sich weiterhin dafür engagieren, die Sichtbarkeit und beruflichen Chancen von Frauen in der Schifffahrt zu verbessern. (MP)