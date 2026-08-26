Eine Sturzflut ergießt sich unvermittelt durch das Hochland im Himalaya. An der Grenze zwischen China und Nepal kommen Menschen zu Tode. Hunderte Touristen werden vermisst.

Schlammmassen und Treibgut bedecken nach den Überschwemmungen im Distrikt Nuwakot das Flusstal des Trishuli; Häuser und Infrastruktur sind beschädigt. picture alliance/dpa/AP | Niranjan Shrestha

Eine heftige Sturzflut in Nepal hat nach Behördenangaben mindestens acht Menschen das Leben gekostet.

Zudem würden zahlreiche Menschen, darunter 26 Polizeibeamte, in den betroffenen Hochgebirgsgebieten nahe der Grenze zu Tibet vermisst, sagte ein Sprecher der nepalesischen Polizeibehörde. Nach Behördenangaben werden hunderte Touristen vermisst. Insgesamt sind es 384 Menschen, darunter mehr als 290 Ausländer, etwa aus Deutschland, den USA und Spanien.

Nach Berichten der Zeitung „The Kathmandu Post“ und anderer nepalesischer Medien richteten die Wasser- und Schlammmassen große Zerstörungen in Ortschaften und an Infrastruktur entlang des Flusses Bhotekoshi an, der im Hochland von Tibet entspringt und die nepalesische Provinz Bagmati durchfließt. Unter anderem seien Häuser und Brücken zerstört oder beschädigt worden.

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Nach den Sturzfluten entlang des Trishuli-Flusses im nepalesischen Distrikt Nuwakot liegt ein Lastwagen halb im Schlamm vor beschädigten Häusern. picture alliance/dpa/AP | Niranjan Shrestha

Nepals Regierungschef Balendra Shah kündigte den Einsatz der Armee und weiterer Sicherheitskräfte für die Rettungsmaßnahmen an. Die Behörden gaben für die flussabwärts gelegenen Gebiete in dem Himalaya-Staat eine Katastrophenwarnung heraus. Unklar war zunächst, was die Sturzflut ausgelöst hat. Nicht ausgeschlossen wurde, dass ein sogenannter Gletscherseeausbruch dazu geführt haben könnte. Dabei entleert sich plötzlich ein Gletschersee in Form von Flutwellen.

Schlamm, Geröll und Treibgut bedecken das Flussufer nahe dem Hafen von Gyirong im Südwesten Tibets. picture alliance/dpa/XinHua

Vermisste im Südwesten Tibets

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Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von Befürchtungen über zahlreiche Opfer und Vermisste am Grenzübergang im Kreis Gyirong im Südwesten der Region Tibet. Genauere Angaben lagen nicht vor.

Die Schlammlawine habe die Straßen zu dem Grenzübergang sowie die Stromzufuhr und Kommunikationsverbindungen abgeschnitten, berichtete Xinhua. Videoaufnahmen in sozialen Medien und Fotos zeigten, wie die braunen Schlammmassen das Flusstal überspülten.

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This is insane footage of the massive mudslide at the Nepal-China border earlier today: the mudslide, originating from Nepal, seems to have basically completely obliterated the border port in Gyirong (吉隆), Shigatse City, Tibet/Xizang.



We're likely looking at one of the worst… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 26, 2026

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte, die Vermissten mit allen Mitteln zu suchen und Menschen in der Region in Sicherheit zu bringen, wie Xinhua meldete. Zudem mahnte er demnach, das Frühwarnsystem zu stärken. Xi gibt solche Anweisungen in der Regel nur bei besonders schweren Unglücken. Zudem schickte er mit Zhang Guoqing einen ranghohen Kader der Kommunistischen Partei in die betroffene Region, um die Rettungsmaßnahmen zu überwachen. (dpa/mp)