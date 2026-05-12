mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Handy vor Bildschirm „Lebensmittelwarnung“

Ein Instant-Nudelgericht mit Huhn-Geschmack wird wegen Salmonellen bundesweit zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: dpa | Sebastian Gollnow

  • Neudrossenfeld

Achtung, Rückruf! Salmonellen in Instant-Nudelgericht entdeckt

kommentar icon
arrow down

Ein Instant-Nudelgericht mit Huhn-Geschmack wird wegen Salmonellen bundesweit zurückgerufen. Welche Packungen betroffen sind und was Verbraucher jetzt wissen sollten.

Wegen Salmonellen ruft eine Firma aus Oberfranken ihr Instant-Nudelgericht mit Huhn-Geschmack zurück. Bei einer Untersuchung seien in dem Produkt die Krankheitserreger nachgewiesen worden, teilte die Firma SLCO mit Sitz in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) im Rahmen einer Lebensmittelwarnung mit. Das Produkt werde bundesweit bei Kaufland, Famila und Combi verkauft.

Salmonellen verursachen Bauchschmerzen

Betroffen sind die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.04.2027. Verbraucher sollten das Gericht nicht essen, warnte die Firma. Salmonellen können gesundheitliche Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit und Fieber verursachen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warnung: Hepatitis-Erreger in Beeren-Mix entdeckt – Rückruf auch in Hamburg

Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem, hieß es. Kunden können das Produkt demnach in allen betroffenen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Preis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test