Nicht nur Proteste, sondern auch eine bekannte Filmmusik aus Star Wars haben beim AfD-Parteitag in Erfurt für Wirbel gesorgt.

Techniker suchen nach der Quelle der Musik auf dem AfD-Parteitag in Erfurt. dts Nachrichtenagentur GmbH

Die dunkle Seite der Macht: Auf Videos vom AfD-Parteitag in Erfurt, ist zu sehen, wie sich die Delegierten irritiert umschauen. Denn plötzlich ertönt der „Imperial March“ – die Melodie von Star-Wars-Bösewicht Darth Vader – gespielt auf einer Blockflöte. Was dahinter steckt.

Kurz nachdem die Musik erklang, begann im Saal am Samstag während der Wahl der Stellvertreter für den Bundesvorstand eine Suchaktion. Mal kam der Ton von links, mal von rechts. „Ruhe!“, riefen einige Delegierte. Hinter einem Vorhang unter dem Hallendach fanden Techniker daraufhin mindestens eine Bluetooth-Box.

Star-Wars-Melodie auf AfD-Parteitag

Anzeige

Die Hintergründe waren zunächst unklar. „Unsere Einsatzkräfte stellten insgesamt vier Bluetooth-Lautsprecher sicher“, teilte die Polizei später mit. Wer dafür verantwortlich war, sei derzeit nicht bekannt.

Auf dem #AfD-Parteitag wandert der Soundtrack von Star Wars durch die Gegend, aber bisher suchen alle nur und niemand kann identifizieren, woher es kommt. “Ruhe” brüllen Delegierte inzwischen in die Richtung, aus der es zuletzt kam. pic.twitter.com/eH1Lwh9m1S — Franziska Klemenz (@FreieReporterin) July 4, 2026

Begleitet wurde der Parteitag vom Protest zehntausender Demonstrierender. Die Polizei und die Initiatoren der Anti-AfD-Demonstrationen wollen am Sonntagnachmittag in Pressekonferenzen eine Bilanz des Protest-Wochenendes ziehen. Größere Zwischenfälle bei den Kundgebungen der AfD-Gegner waren am Samstag ausgeblieben. (mp/dpa)

Anzeige



