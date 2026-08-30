Ein kleines geflügeltes Insekt hat zu einer kurzzeitigen Unterbrechung im „ZDF-Fernsehgarten“ geführt. Doch die Moderatorin blieb tapfer.

Mitten in der Live-Show des „ZDF-Fernsehgarten“ ist Moderatorin Andrea Kiewel von einer Biene gestochen worden. Die 61-Jährige war gerade im Gespräch mit mehreren Gästen, als sich das Insekt allem Anschein nach in ihr rotes Kleid verirrte.

Kiewel schreckte plötzlich auf, beugte sich nach vorn und schüttelte an ihrem Kleid. Die anderen Gäste versuchten, zu helfen. Dann rief die Moderatorin: „Das war eine Biene – oh nein, nein, nein – und die hat auch gestochen.“ Kiewel sagte daraufhin noch schnell den nächsten Musikact an, bevor sie dann noch einmal aufschrie.

Trotz Bienenstich moderiert Kiewel weiter

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Nach der Musikeinlage erklärte die 61-Jährige: „Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh’ mich um (...) keiner will das sehen.“ Und kurz darauf: „Ich glaube – dreimal Holz – ich bin gegen diese Stiche nicht allergisch. Ich bin ja gegen alles Mögliche allergisch, aber nicht gegen das.“

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Im Anschluss moderierte Kiewel übrigens noch souverän mehr als eineinhalb Stunden weiter. Auf Instagram postete der „ZDF-Fernsehgarten“ dann am Nachmittag noch ein Foto der Moderatorin und schrieb: „Bienenstich überlebt und Kiwi geht’s gut“.

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Der „ZDF-Fernsehgarten“ wird in den Sommermonaten live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg gesendet. (dpa)