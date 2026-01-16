Zum Jubiläum: RTL2 zeigt TV-Marathon mit den Wollnys

Seit 15 Jahren begleiten die Zuschauer:innen von RTL2 die Wollnys durch ihren turbulenten Alltag – am 17. Januar 2026 feiert der Sender das Jubiläum der beliebten Großfamilie deshalb mit einem TV-Marathon. Ab 8:10 Uhr zeigt RTL2 zwölf ausgewählte Folgen voller Highlights der letzten eineinhalb Dekaden.

Zum Auftakt geht es zurück zu den Anfängen der Beziehung zwischen Silvia und Harald. Während Silvia sich auf die neue Beziehung einlässt, nehmen Peter und Flo den potenziellen Schwiegersohn kritisch unter die Lupe.

Auch sonst bleibt es gewohnt trubelig: Die Renovierung des Eigenheims in Ratheim bringt die Familie an ihre Grenzen. Sarafina, Sarah-Jane und Lavinia machen sich derweil auf den Weg zum Führerschein – sehr zur Skepsis von Mutter Silvia.

„Die Wollnys“-Tag bei RTL2: Rückschau auf 15 Jahre Liebesglück, Familienchaos und große Emotionen

Musikalisch wird es in einer Episode vom Auftritt der Wollny-Frauen bei einem Musikevent in Oberhausen. Silvia zeigt dabei eindrucksvoll, dass sie das Publikum begeistern kann. Actionreich wird es auch beim Campingurlaub in Holland: Eine unerwartete Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad sorgt für Aufregung. Und was es mit der Faszination der Wollny-Männer für Golfbälle auf sich hat, wird ebenfalls enthüllt.

Auf Emotionen dürfen sich die Zuschauer:innen beim Rückblick auf die Geburt der Zwillinge Emory und Casey freuen – heute vier Jahre alt. Der große Wollnys-Tag erinnert an die Schwangerschaft, die dramatische Geburt und die Höhen und Tiefen dieser Zeit.

Ganz aktuell: Erst am 6. Januar brachte Wollny-Tochter Loredana ihr zweites Kind zur Welt. Anlass genug, auch auf die Geburt ihres ersten Sohnes Aurelio zurückzublicken. Und weil Liebe bei den Wollnys nicht zu kurz kommt, zeigt RTL2 natürlich auch noch einmal die Hochzeit von Loredana und Servet in der Türkei.

Ein Tag voller Liebesglück, Familienchaos, großer Emotionen und ganz viel Herz also.