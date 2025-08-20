Zum dritten Mal: Designerin und Ex-Fußballer wollen in Hamburg heiraten

Sie hat sofort Ja gesagt und wünscht sich ein weißes Kleid – das hat Claudia Effenberg in einem Interview über ein drittes Eheversprechen mit Mann Stefan verraten. Es gibt schon konkrete Pläne.

Designerin Claudia Effenberg (59) will ihren Mann, den Ex-Fußballer Stefan Effenberg (57), einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge zum dritten Mal heiraten. „Der große Wunsch kam von Stefan – nach meiner Lungenembolie. Weil ich da fast gestorben wäre“, sagte Claudia Effenberg dem Blatt. „Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aber wenn, nur in Weiß.“

Stefan und Claudia Effenberg wollen sich erneut das Ja-Wort geben. Offiziell geschieden waren sie seit ihrer ersten Hochzeit 2004 nie. (Archivbild) Jens Kalaene/dpa Stefan und Claudia Effenberg wollen sich erneut das Ja-Wort geben. Offiziell geschieden waren sie seit ihrer ersten Hochzeit 2004 nie. (Archivbild)

Es gebe auch schon konkrete Pläne: „Zwei Dinge kann ich versprechen: Es wird noch dieses Jahr passieren“, sagte Claudia Effenberg der Zeitung, deren Wahlheimat den Angaben zufolge Hamburg ist. „Ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen.“

Die eigentliche Hochzeit fand laut „Bild“-Bericht 2004 am Strand in Florida in den USA statt. 2014 erneuerten dann die Effenbergs schon einmal ihr Ehegelübde. (dpa/mp)