Zu wenig Zuschauer! RTL setzt Raab-Show ab

Mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ feierte Stefan Raab im vergangenen Herbst sein TV-Comeback. Nun ist es schon wieder vorbei: RTL schmeißt das Raab-Format aus dem Programm.

Wie das Medien-Portal „Dwdl.de“ berichtet, soll schon im Juni Schluss sein mit der Show. Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, habe angekündigt, dass man Konsequenzen aus den sinkenden Einschaltquoten gezogen habe.

Raab-Show kämpft mit sinkenden Zuschauerzahlen

So seien in der vergangenen Woche linear 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei gewesen, mit sogar nur einstelligen Marktanteilen in den jungen Zielgruppen – zu wenig für den Sender.

„Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer“, so Inga Leschek im Interview mit dem Medienportal.

Und: „Bis zur schon lange geplanten Sommerpause Mitte Juni werden wir das Format erst einmal eventisieren. Zuletzt mit ‚Du gewinnst hier nicht das Konklave‘, diesen Mittwoch einer Sondersendung zum ESC live aus Basel und vielleicht einer zum Aufstieg des 1. FC Köln nächste Woche.“

Aus der Sommerpause wird Stefan Raab jedoch nicht zurück auf den RTL-Bildschirm kehren. Was folgt, ist noch ein Geheimnis. Man komme „danach mit einem neuen Angebot wieder“, verspricht Leschek. (mp)