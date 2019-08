Zeugnis von Ed Sheeran : Schauen Sie mal, welche Note der Weltstar im Fach Musik hatte

London -

In diesem Fall könnte man wirklich sagen: Erst mal richtig versagt – und dann aber richtig durchgestartet! Die Rede ist vom britischen Superstar Ed Sheeran (28), der zu den wohl erfolgreichsten Musikern der Welt gehört.



Allein schon Ed Sheerans letzte Welt-Tournee bescherte ihm Millionen Euro Einnahmen. Dieser Erfolg zeichnete sich bei ihm als Teenie nicht wirklich ab. Jetzt ist bei einer Ausstellung sein Schulzeugnis aus dem Jahr 2009 aufgetaucht. Mit spektakulären Zensuren.



Und hier nochmal im Detail: Überall 'ne Sechs. AFP Foto:

„Made in Suffolk" ist der Name einer Ausstellung, bei der Ed-Sheeran-Fans einen Blick in die Vergangenheit und den Werdegang ihres Lieblingssängers werfen können. Kuratiert hat das Ganze Ed Sheerans Vater John. Unter anderem zeigen Fotos den Musiker als kleinen süßen Knirps.

Ed Sheerans Zeugnis: Er hatte überall Schulnote Sechs

Doch das spektakulärste ist wohl ein alter Brief zeigt, der zeigt, dass Ed Sheeran damals während seines Musik-Studiums an der „Academy of Contemporary Music“ in Guildford (England) in wirklich jeder Kategorie die Note „F“ bekam. Das entspricht im deutschen Schulsystem der Note 6.

Witzig: Auch im Kurs „Songcraft“ (Komponieren von Liedern) wurde er mit einem „F“ bewertet. Ed Sheeran wollte an der Akademie sein Diplom machen. Verwarf den Plan aber, als seine Songs bekannter wurden.



Zu Gunsten seiner Karriere schmiss er die Akademie schließlich. Da lag er wohl goldrichtig!

So kennen wir ihn: Ed Sheeran, der musikalische Superstar, auf der Bühne dpa Foto:

Um den Brief zu sehen, müsste man nach England reisen, genauer gesagt in Ed Sheerans alte Heimat, die Grafschaft Suffolk. In der Stadt Ipswich gibt es nämlich im Sommer 2019 die Ausstellung rund um den Ausnahme-Musiker.

Ed Sheeran hatte miese Noten in Musik als Teenager

Eds Papa John hatte die Ausstellung organisiert. Alle Fans können sich Kinderzeichnungen von Ed Sheerans ersten handgeschriebenen Songtexten auf Kritzel-Papier – und eben dem Lehrer-Brief aus der Uni – ansehen.

Auf der anderen Seite sind die schulischen Leistungen des Stars auch irgendwie ein wenig beruhigend: Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen.