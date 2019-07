Wow-Details: Hochzeit von Heidi und Tom könnte eine echte Luxus-Party werden

Capri -

Jetzt wird es also ernst...

Denn scheinbar werden sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) schon am Wochenende das Jawort geben – das behaupten Insider.

Das Model und ihr Liebster verbringen bereits jetzt ein paar wunderschöne Tage auf Capri und posten viele Bilder und Stories auf Instagram. Mit dabei: Heidis Mama Erna und ihre Kinder Leni (15), Henry (14), Lou (9) und Johan (12), sowie Toms Bruder Bill (29).

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind bereits auf Capri

Während Heidis Kids im Pool plantschen, gönnen sich die 46-Jährige und ihr Ehemann in spe ein Gläschen Wein und turteln fleißig um die Wette.

RTL hat die Hochzeits-Gesellschaft auf Capri vor ihrem Hotel „Capri Palace“ erwischt – auch Heidi postete ein Boomerang-Video aus dem Fünf-Sterne-Hotel, dass sie mit Tom beim Tanzen zeigt. Anscheinend üben die beiden schon fleißig den Hochzeitstanz...

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit soll auf Luxus-Yacht stattfinden

Insider haben herausgefunden, dass die Hochzeit auf einer luxuriösen Yacht vor Capri stattfinden soll. Heidi und Tom schweigen aber weiterhin dazu.



Die berühmte „Christina O“ ist knapp 100 Meter lang und gehörte früher dem griechisch-argentischen Reeder Aristoteles Onassis (†69) und seiner Frau Jackie (†64), der Witwe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (†46).



Auf dieser Yacht sollen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Jawort geben. imago images / Peter Seyfferth Foto:

Onassis ließ das Schiff 1954 zu einer luxuriösen Privatyacht umbauen. Seitdem gehörten Marilyn Monroe, (†36) Frank Sinatra (†82) bis zu Winston Churchill (†90) zu den Gästen.

Wie der Yachtverleih „Yacht Charter Fleet" auf seiner Website schreibt, können 34 Personen auf dem Luxus-Schiff in insgesamt 17 Kabinen schlafen. Pro Woche kostet die Yacht 560.000 Euro.

An Bord fehlt es an nichts: Die Yacht ist ausgestattet mit einem Pool, der sich in eine Tanzfläche verwandeln lässt, einem Whirlpool, einer Wasserrutsche, einem Fitnessraum und einer Bibliothek. Insgesamt kümmern sich 38 Crewmitglieder um das Wohl der Gäste – darunter ein Sternekoch.

Es würde Heidi und Tom also an nichts fehlen... (sch)