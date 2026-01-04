Worauf sich Streaming-Fans 2026 freuen können

Wie wurde Sherlock Holmes eigentlich zum berühmtesten Meisterdetektiv? Welche Romanze bahnt sich dieses Mal bei „Bridgerton“ an? Wie spannend ist die in Berlin gedrehte Serie „Hijack“?

In diesem Jahr stehen neue Episoden von einigen Serienhits an, darunter das viel gefeierte Teenage-Drama „Euphoria“ (Wow/HBO Max) mit Zendaya und die Historien-Romanze „Bridgerton“ (Netflix). Auch die vieldiskutierte Männerromanze „Heated Rivalry“ wird nach Deutschland kommen. Und die zweite Staffel der Idris-Elba-Serie „Hijack“ spielt in Berlin.

Eine Auswahl, worauf sich TV- und Streaming-Freunde 2026 freuen können:

„Lupin“ – Staffel 4 (Netflix)

Seit 2021 begeistert Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop die Fans stilvoller und amüsant erzählter Spannung. Die Serie „Lupin“ beruht lose auf den Abenteuern des Gentleman-Gauners Arsène Lupin, die der Franzose Maurice Leblanc vor mehr als 100 Jahren ersonnen hat. Der moderne Meisterdieb der Serie ist bei seinen Coups ebenso elegant wie raffiniert. Sein Motiv: Rache an der stinkreichen Familie Pellegrini, die er für den Tod seines Vaters verantwortlich macht.

Omar Sy spielt diese Figur sympathisch und mit großer Lässigkeit. Ebenfalls zu sehen sind Ludivine Sagnier, Shirine Boutella, Antoine Gouy und Hervé Pierre. Nun soll die langersehnte Fortsetzung folgen. Für Herbst 2026 hat Netflix nun die vierte Staffel angekündigt, von Fans schon sehnsüchtig erwartet.

„Hijack“ – Staffel 2 (Apple TV)

In Staffel eins dieser Actionserie ging es um die Entführung einer Passagiermaschine auf dem Weg von Dubai nach London – auf Echtzeit-Serie gemacht. Die Hauptrolle eines Passagiers, der versucht, mit professionellem Verhandlungsgeschick die Geiselnahme zu beenden, spielte Idris Elba. Nun kommt Staffel zwei mit ihm (14. Januar auf Apple TV, zwei Folgen und dann weitere jede Woche).

Die Handlung dreht sich diesmal um eine gekidnappte U-Bahn in Berlin. Es wurde auch gedreht in der deutschen Hauptstadt und deutsche Schauspieler wie Albrecht Schuch sind dabei. Höchstspannender Hauptstadtstoff.

„Heated Rivalry“ (HBO Max)

In den letzten Wochen sorgte die kanadische Serie „Heated Rivalry“ im Internet für viel Gesprächsstoff. Es ist eine schwule Sportromanze, bei der manche denken: Ist das noch so viel Aufregung wert 2025 beziehungsweise 2026? Der Sechsteiler (in Amerika von Ende November bis Weihnachten veröffentlicht) wird gefeiert im Netz, manche sagen aber auch, bei dieser leidenschaftlichen Rivalität würden homophobe Mechanismen viel zu sehr wieder aufgewärmt.

Connor Storrie (hinten l.) und Hudson Williams sind als Ilya Rozanov und Shane Hollander in der Sportromanze „Heated Rivalry“ zu sehen. picture alliance/dpa/HBO Max | Sabrina Lantos Connor Storrie (hinten l.) und Hudson Williams sind als Ilya Rozanov und Shane Hollander in der Sportromanze „Heated Rivalry“ zu sehen.

Es geht um zwei konkurrierende Eishockey-Asse, die jenseits der Arena heiße Gefühle füreinander entwickeln. Alles sexy gefilmt. In den Hauptrollen sind Hudson Williams und Connor Storrie zu sehen (Rollennamen: Shane und Ilya).

Showrunner Jacob Tierney hat längst die Zusage für eine zweite Staffel. Die erste wird in Deutschland beim neuen Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. „Im Moment kann ich Ihnen noch keinen genauen Ausstrahlungstermin nennen, nur, dass die Serie im Januar noch nicht bei uns zu sehen ist“, sagt eine Sprecherin.

„Young Sherlock“ (Prime Video)

Erfahrung mit dem wohl berühmtesten Meisterdetektiv hat Guy Ritchie schon: Der britische Regisseur hat bereits zwei Spielfilme mit Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes und Jude Law als Dr. Watson gedreht. Nun widmet er sich einer neuen Perspektive: „Young Sherlock“. Die achtteilige Serie startet am 4. März bei Amazon Prime.

Wie der Titel schon verrät, dreht sich das Prequel um die Anfänge des jungen Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin), der in Oxford einen mysteriösen Mordfall lösen muss. Im Trailer ist zu sehen, wie er seinen späteren Erzfeind James Moriarty (Dónal Finn) kennenlernt. Mit dabei ist Oscar-Preisträger Colin Firth („The King’s Speech“).

„Oderbruch“ – Staffel 2 (ARD)

Mit der Mystery-Thriller-Serie „Oderbruch“ rund um eine brutale Mordserie und die Enttarnung eines Vampir-Ordens landete die ARD Anfang 2024 einen Hit. Nun soll ab Februar die zweite Staffel laufen.

Geplant sind sechs Episoden á 45 Minuten, die düsterer und mysteriöser werden sollen. Mit zum Cast gehören unter anderem wieder Lucas Gregorowicz („Polizeiruf 110“) und Karoline Schuch („Die zweite Welle“).

„Euphoria“ – Staffel 3 (Sky und HBO Max)

Vier Jahre sind seit der zweiten Staffel von „Euphoria“ vergangen, nun kommt die gehypte, düstere Teenie-Serie mit neuen Folgen im April zurück. Ihre Hauptdarsteller Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer und Jacob Elordi sind mittlerweile zu Hollywood-Stars herangewachsen. Für „Euphoria“ schlüpfen sie wieder in ihre alten Rollen – allerdings soll die Handlung einen Zeitsprung von etwa fünf Jahren machen.

Die US-amerikanische Serie von Sam Levinson dreht sich um die Probleme von Highschool-Schülern, darunter die drogensüchtige Jugendliche Rue (Zendaya) oder der zu Gewaltausbrüchen neigende Nate (Elordi). Auch Colman Domingo gehört wieder mit zum Cast, der spanische Popstar Rosalía spielt erstmals mit. Die dritte Staffel läuft beim Sky-Streamingdienst Wow und soll zudem beim neuen Streaminganbieter HBO Max starten.

„Bridgerton“ – Staffel 4 (Netflix)

Die heiße Historien-Romanze „Bridgerton“ gehört zu den Aushängeschildern von Netflix. Am 29. Januar startet die vierte Staffel beim Streaminganbieter – wie schon bei der Vorgängerstaffel wird sie wieder in zwei Teilen gezeigt. Der zweite Part soll dann am 26. Februar laufen.

Dieses Mal drehen sich die Folgen um die Lovestory des zweitältesten Bridgerton-Sprösslings Benedict (Luke Thompson), der sich auf einem Maskenball in eine mysteriöse Lady verliebt.

Mit einem Teaser gab Netflix vor einigen Monaten schon einen Vorgeschmack auf die schicksalsträchtige Szene – zur Freude vieler Fans. Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie basiert auf einer Romanreihe und spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts.

„Ted Lasso“ – Staffel 4 (Apple TV)

Er ist der wohl coolste Fußballtrainer, den man sich wünschen kann. Mit Herz, Leidenschaft und sehr ungewöhnlichen Methoden spornt Ted Lasso sein Team zu Höchstleistungen an. Die Comedy-Serie auf Apple TV+ bietet eine vergnügliche Geschichte, großartige Charaktere, umwerfenden Wortwitz (vor allem im englischen Original) und ein wunderbares Ensemble.

Die Besetzung von „Ted Lasso“ (v.l.): Brett Goldstein, Toheeb Jimoh, Hannah Waddingham, Jason Sudeikis und Brendan Hunt. (Archivbild) picture alliance/dpa/Invision/AP | Willy Sanjuan Die Besetzung von „Ted Lasso“ (v.l.): Brett Goldstein, Toheeb Jimoh, Hannah Waddingham, Jason Sudeikis und Brendan Hunt. (Archivbild)

Jason Sudeikis spielt den Football-Trainer Ted aus den USA, der in England einen Fußballclub trainieren soll. Die Hoffnung dahinter: dass er den Verein abwirtschaftet, weil er von Fußball kaum eine Ahnung hat. Hinter dem perfiden Plan steckt Rebecca Welton (wunderbar: Hannah Waddingham), die sich damit an ihrem Ex-Mann rächen will.

Eigentlich sollte nach drei Staffeln Schluss sein, doch dann kündigte Apple eine Fortsetzung an, die wohl 2026 starten soll. In Staffel vier wartet auf Ted eine besondere Herausforderung: Er soll eine Frauenmannschaft trainieren.

„Club der roten Bänder – Die neue Generation“ (RTL+)

Für „Maxton Hall“-Sweetheart Damian Hardung war „Der Club der roten Bänder“ vor rund zehn Jahren ein Sprungbrett zum Ruhm. In der Serie spielte er den krebskranken Jonas, der sich mit anderen Jugendlichen in einer Klinik anfreundet. Gemeinsam trotzen sie ihren schweren Krankheiten von Magersucht über ein Koma bis hin zu Krebs. Drei Staffeln und ein Kinofilm als Vorgeschichte wurden gedreht und begeisterten mit einer emotionalen und gleichzeitig amüsanten Erzählweise.

2026 wird die Geschichte forterzählt mit der Serie „Club der roten Bänder – Die neue Generation“. Es werde geweint, gelacht, es werde berührend und lustig, spannend und lebhaft, versprechen die jungen Darstellerinnen und Darsteller, darunter Yoran Leicher („Mädchen Mädchen“), Mariama Jobe („Die drei !!!“) und Jona Levin Nicolai („Kein Wort“).