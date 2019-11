Wie macht sie das?: Britin futtert täglich Tausende Kalorien und wiegt nur 60 Kilo

London -

Kate Ovens (25) aus Großbritannien zeigt ihren 86.000 Instagram-Abonnenten gerne, was sie alles in ihren Mund bekommt – und das ist nicht zweideutlig gemeint.



Extreme Ess-Challenges: Für die 25-jährige Kate Ovens kein Problem

Die 25-Jährige gilt als Star jedes Wettessens, sie absolvierte als erste Frau 2016 die „Belly Buster Burrito Challenge“ einer Burrito Bar im englischen Newcastle. Dabei schaffte sie es, einen 60-cm-Burrito in nur acht Minuten in sich hinein zu stopfen.

Auch Großbritanniens größten Hot Dog – mit einer Länge von 90 cm – verputzte sie problemlos.

Auf Instagram teilt sie regelmäßig Fotos von sich beim Essen aller möglichen Leckereien, von Pizza und Burger bis zu Döner und Wraps.

Und was haben diese Produkte gemein? Richtig, man sollte sie, wenn man am nächsten morgen noch in die Jeans passen will, in Maßen konsumieren.

Doch Kate Ovens sieht man ihren Kalorien-Konsum überhaupt nicht an: Die Schönheit, die auch als Moderatorin arbeitet, zeigt regelmäßig auf Instagram ihren sportlichen Körper.

Ihre Fitness kommt durch den Sport, wie sie sagt. „Als ich jünger war, war ich nie fett, aber ein bisschen pummelig. Ich trug ungefähr eine Größe M. Ich begann für einen Marathon zu trainieren und das Gewicht fiel allmählich ab.”



Instagram-Star Kate Ovens: Risikoreicher Lebensstil

Gesund kann ein derartiger Überkonsum von Lebensmitteln, wie ihn Kate im Netz vorlebt, allerdings nicht sein.



Alleine der 8000-Kalorien Kebab, den sie im Rahmen einer weiteren Essens-Challenge verdrückte, deckt viermal den Tagesbedarf an Kalorien einer Frau in ihrem Alter.

Ihre Youtube-Fans feiern Sie für ihre krassen „Ess-kalationen”.



„Wenn ich überhaupt versuchen würde, so viel Pizza auf einmal zu essen würde ich umfallen”, kommentierte eine Userin bewundernd unter einem Video von Kate, in dem sie zwei Pizzen mit extra Käse in Windeseile verschlingt.

Doch die Wettessen, an denen Kate regelmäßig teilnimmt, stehen nicht nur aus ethischen Gründen in der Kritik. Extrem-Esser wie Kate Ovens nehmen dabei gefährliche mögliche körperliche Schäden in Kauf.

In den letzten Jahren starben viele Teilnehmer von Wettessen an den Folgen des hastigen Konsums, unter anderem der ehemalige argentinische Box-Champion Mario Melio, der bei einem Wettessen erstickte. (mas)