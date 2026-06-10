Promi-Hochzeit auf der italienischen Mittelmeerinsel, die nächste: Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti will heiraten. Auf Instagram hat die Influencerin 2,7 Millionen Follower.

Auf Sizilien steht die nächste Promi-Hochzeit ins Haus: Die Tochter von Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker und Italo-Popper Eros Ramazzotti, die Influencerin Aurora Ramazzotti, will nach italienischen Medienberichten im kommenden Monat ihren Lebensgefährten Goffredo Cerza heiraten. Die Party soll sich am ersten Juli-Wochenende über drei Tage hinziehen. Erst am Wochenende hatten auf der italienischen Insel Popstar Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner Hochzeit gefeiert.

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Ramazzotti und Cerza (beide 30) sind seit mehreren Jahren ein Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Sie ist durch TV-Sendungen und als Internet-Influencerin mit 2,7 Millionen Followern auf Instagram bekannt. Nach Informationen des Nachrichtensenders Sky tg24 soll die Hochzeit im Schloss Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus stattfinden. Ihre Verlobung hatten die beiden bereits vor anderthalb Jahren bekanntgegeben.

Prominente Eltern wollen bei Hochzeit dabei sein

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Michelle Hunziker (49) ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei „Wetten dass..?” an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt. Ihr früherer Ehemann (62) hatte mit Liedern wie „Più bella cosa”, „Una storia importante” oder „Cose della vita” Riesenhits. Die beiden waren von 1998 bis 2009 miteinander verheiratet. Bei der Hochzeit ihrer Tochter wollen sie als Eltern dabei sein. (dpa/mp)