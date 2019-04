Wetten, dass...?: Stirbt diese „Game of Thrones“-Hauptfigur in Staffel 8 zuerst?

Winterfell -

Sie ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten: „Game of Thrones” sorgt seit 2011 für Begeisterungsstürme bei Serienfans weltweit.

Die von George R.R. Martin erdachte und von den Produzenten D.B. Weiss und David Benioff verfilmte Saga endet mit einer achten Staffel, die in der Nacht vom 14. April auf den 15. April 2019 in Deutschland auf Sky Atlantic (um 3 Uhr) ausgestrahlt werden soll.

Buchmacher: Jamie Lannister stirbt zuerst in Staffel 8

Wetten, dass Jaime Lannister die erste Hauptfigur ist, die bei „Game of Thrones“ stirbt? Zumindest wenn man den Buchmachern glaubt.



Denn die geben dem „Königsmörder“ die schlechtesten Wett-Quoten von nur 5 zu 1. Es gibt sogar Wetten darauf, wer „Sir Jamie“ den Todesstoß versetzen wird. Die Buchmacher halten es am Wahrscheinlichsten (2/1), dass es Arya Stark ist. Gefolgt von der Toten-Armee des „Nachtkönigs“ und dem Auftragskiller Ser Bronn, der von Lannisters eigener Schwester Cersei auf den Bruder/Lover angesetzt wurde.



Lukrativ wäre eine (gewonnene) Wette darauf, dass es Jamie Lannister ist, der am Ende auf dem eisernen Thron sitzt. Wenn das so kommt, würde man für seinen Einsatz das 33-fache an Gewinn ausgezahlt bekommen.



Favoritin, das „Game of Thrones“ zu gewinnen, ist und bleibt Daenerys Targaryen. Allerdings sind ihre Quoten von 3/1 auf 5/1 gesunken – seitdem (ACHTUNG ENTHÜLLUNG) ihr Jon Schnee in der letzten Folge gestanden hat, dass er ein männlicher Nachkomme der Targaryens ist.

„Game of Thrones“: Stars veröffentlichen Songs in Anlehnung an Erfolgsserie

Atemberaubende Schlachten, dramatische Wendungen: Die Fantasy-Saga „Game of Thrones“, die in diesen Wochen ihren Abschluss findet, geht vielen Fans unter die Haut. Aber auch in die Ohren. Die Serienmusik, für die der aus Duisburg stammende Komponist Ramin Djawadi verantwortlich ist, wurde bereits mit einem Emmy ausgezeichnet.

Am Freitag, 26. April, erscheint die Compilation „Game Of Thrones - For The Throne Soundtrack“ – mit Beiträgen von Stars wie The Weeknd, Ellie Goulding und Mumford & Sons.

Das Cover des Albums „Game Of Thrones - For The Throne Soundtrack“. Die düstere Serienwelt von „Game of Thrones“ bekommt den passenden Soundtrack. Stars wie Elle Goulding und The Weeknd singen über Macht und Verrat.

Die 13 Songs ganz verschiedener Genres lehnen sich thematisch an die mittelalterliche Welt der US-Serie an, ohne direkt inhaltlich auf die Erzählstränge einzugehen. Musiker wie die spanische Flamenco-Pop-Sängerin Rosalía, die Indie-Rockband The National oder Songwriter James Arthur singen über komplizierte Liebesbeziehungen, Verrat und Machtspiele.

Die extra für den Soundtrack produzierten Lieder wurden nicht nur textlich von „Game Of Thrones“ inspiriert, sondern vermitteln auch die meist düstere Atmosphäre der Serie, wie die träumerische Ballade „Devil In Your Eye“ der britischen Rockband Mumford & Sons. Gute Laune herrscht auf dem fiktiven Kontinent Westeros eher selten.

Musik hat allerdings schon immer eine wichtige Rolle im „GoT“-Universum gespielt. Das eingängig-epische Intro kann wohl jeder Fan mitsummen. Jede große Herrscherfamilie hat zudem ihre eigene Hymne, die immer wieder eingespielt wird, wenn ein Charakter auftaucht.

Auch reale Pop-Größen schauen immer wieder in der Serie vorbei. So hatten Musiker der Bands Coldplay, Snow Patrol und Of Monsters and Men bereits Gastauftritte. Zu Beginn der siebten Staffel war Superstar Ed Sheeran als singender Soldat zu sehen - auch wenn dies bei vielen Fans nicht besonders gut ankam.

Die „Game of Thrones“-Musik ist zunächst nur digital auf Streamingdiensten verfügbar. Für den Sommer wurden aber bereits elf verschiedene Vinyl-Plattencover, die für die Familienhäuser der Saga stehen, angekündigt. Diese endet im Mai nach der finalen achten Staffel.

Nikolaj Coster-Waldau: „Meine Kinder sehen sich die Show nicht an“

Sexszenen sind für viele Schauspieler und auch für deren Familien oft ein schwieriges Thema. Einer, der sich damit ganz besonders gut auskennt ist Nikolaj Coster-Waldau (48), der bei „Game of Thrones“ seit Beginn an Jaime Lannister spielt.

Seine Rolle Jamie hat eine sexuelle Beziehung zu dessen Zwillingsschwester Cersei (Lena Headey, 45). Zwischen den beiden gibt es immer wieder äußerst pikante Sexszenen.

Für Nikolajs Frau Nukaaka (48) und die gemeinsamen Teenie-Töchter Fillippa (18) und Safina (15) ein Graus. Deswegen gesteht der Schauspieler gegenüber dem „Man About Town“-Magazin: „Sie sehen sich die Show nicht an. Meine Szenen sind ihnen peinlich.“

„Game of Thrones“: Sophie Turners trauriges Geständnis



Von Zwangshochzeit über Misshandlungen bis Vergewaltigung – als Sensa Stark hat sie in „Game of Thrones“ ein schweres Schicksal tragen müssen. Die Rolle in der Kultserie brachte Sophie Turner sogar an den Rande des Selbstmords.



Doch nicht weil sie die Geschehnisse in der Serie sich zu sehr zu Herzen nahm – sondern weil sie von sogenannten Fans auf schlimme Weise beleidigt wurde.



Im Podcast des TV-Psychologen Dr. Phil verriet Turner, dass sie seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen hat: „Ich habe oft über Suizid nachgedacht, als ich jünger war. Ich glaube zwar nicht, dass ich fähig wäre mir selbst weh zu tun, doch der Gedanke daran war merkwürdig faszinierend für mich.“



Sie war erst 14, als sie als Sansa weltberühmt wurde. Und gegen eine regelrechte Armee von Hatern auf Social Media ankämpfen musste: „Sie haben mich gemobbt, über mein Aussehen gelästert und mir jedes Schauspieltalent abgesprochen. Ich war schon von Natur aus unsicher und das hat dann richtige Depressionen ausgelöst.“



Es gab Zeiten, da sei sie bei jedem kleinen Problem in Tränen ausgebrochen.



Dank therapeutischer Behandlung und Medikamenten hat sie ihre Depressionen heute im Griff: „Ich liebe mich heute mehr als je zuvor.“ Etwas, für was sie vor allem ihren Verlobten Joe Jonas verantwortlich macht.

Kit Harington: Rolle des Jon Schnee hätte ihn fast einen Hoden gekostet

Puh, das war offenbar ganz schön knapp! Kit Harington (32) alias Jon Schnee hätte bei einem Dreh für die Erfolgs-Serie „Game of Thrones“ beinahe einen Hoden verloren.

In Folge eins der gerade gestarteten letzten Staffel des Fantasy-Epos reitet Jon Schnee erstmals auf einem Drachen. Dafür wurde Schnee-Darsteller Harington auf einen Buck gesetzt – eine Maschine, ähnlich eines elektrischen Bullen. Mit Hilfe von Spezialeffekten wird daraus ein heißer Ritt auf einem Drachen.

In einem „Behind-the-Scenes“-Video (Vorsicht Spoiler!) des US-Senders HBO verriet Harington jetzt: „Die Arbeit auf einem Buck ist nicht einfach. Es gab eine Szene, in der Jon fast vom Drachen fällt – er schwingt so richtig heftig herum – und mein rechter Hoden blieb hängen und ich hatte keine Zeit, um abzubrechen.“

Er habe sich gedacht: „So endet es also. Mit mir auf diesem Buck, der mich an meinen Hoden herumschleudert.“ Dabei ist Jon Schnee ja eigentlich kampferprobt, metzelt im Verlauf der Serie dutzende Gegner nieder und kehrte sogar von den Toten zurück.

„Game of Thrones“: Rekord zum finalen Staffel-Auftakt

„Game of Thrones“ gilt als eine der aufwendigsten und vielschichtigsten Serien der TV-Geschichte. Die Premiere der finalen Staffel von sahen am Sonntag 17,4 Millionen Menschen, teilte der US-Sender HBO mit. Das ist nicht nur für die Fantasy-Serie ein Rekord, sondern auch für HBO – nie zuvor hatten so viele Menschen gleichzeitig eine Folge eingeschaltet.

Daenerys überlebt – Algorithmus sagt „Game of Thrones”-Finale voraus

Daenerys Targaryen wird die tödliche Welt von „Game of Thrones” überleben.



Davon gehen zumindest Informatik-Studenten der Technischen Universität (TU) München aus, die einen Algorithmus entwickelt haben, um Todesfälle in der Kultserie vorherzusagen. Kurz vor dem Start der achten und letzten „Game of Thrones”-Staffel wollen sie schon wissen, wie es ausgeht.

Der Drachenlady räumen sie eine 99-prozentige Überlebenschance ein. Für die rechte Hand des Königs, Tyrion Lannister, stehen die Chancen, die mörderische „GoT”-Welt zu überleben, mit 97 Prozent auch gut.



Und auch für Jon Snow sieht es nicht schlecht aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er draufgehen wird, liegt dem Algorithmus zufolge nur bei 12 Prozent. Schlechter sieht es aus für Sansa Stark mit einer Todeswahrscheinlichkeit von 73 Prozent.

Die Studenten hatten in einem Programmier-Kurs Anwendungen erstellt, die das Internet nach Daten über „Game of Thrones” durchsuchen und aufbereiten. Auf diese Weise kann nach Angaben der Universität die Wahrscheinlichkeit errechnet werden, mit der ein Serien-Charakter voraussichtlich als Nächstes sterben wird.

An diesem Sonntag (14. April) startet die finale Staffel der Fantasy-Saga. In Deutschland werden die Episoden wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Wer illegal „Game of Thrones“ schaut, sollte sich das nochmal überlegen

„Game of Thrones“-Fans können es kaum noch erwarten: Nur noch weniger als zwei Wochen bis zum Start der achten und finalen Staffel der Drachen-Saga. Das Fantasyepos ist immer noch die mit Abstand beliebteste Serie der Welt. Millionen von Menschen fiebern darauf, ab dem 14. April endlich zu erfahren, wie es weitergeht.

Doch wer nicht den legalen Weg gehen will und plant, die Folgen illegal über Bittorent-Dienste herunterzuladen, sollte sich das nochmal überlegen.

Wie die Software-Sicherheitsfirma „Kaspersky“ in einem Bericht mitteilt, ist mit den illegalen „Game of Thrones“-Angeboten eine erhebliche Gefahr verbunden. Demnach benutzen Kriminelle immer häufiger Serienhits wie diese, um Schadsoftware auf Computern von Nutzern zu spielen.

Die Sicherheits-Experten haben die Malware-Häufigkeit illegaler Filmdownloads für den Zeitraum 2017 und 2018 untersucht – mit einem erschütternden Ergebnis für „Game of Thrones“-Fans. Denn die Fantasy-Serie wird von Kriminellen am häufigsten für ihre Machenschaften verwendet.

17 Prozent der infizierten Raubkopien entfielen auf „Game of Thrones“: mit weltweit 20.934 angegriffenen Nutzern. Zum Vergleich: 18.794 Nutzer wurden über „The Walking Dead“-Folgen attackiert, 12.163 Angriffe gingen auf das Konto von falschen „Arrow“-Folgen.

Und das, obwohl im Jahr 2018 überhaupt keine neuen Folgen der Drachensaga veröffentlicht wurden.



Die gefährlichste Episode überhaupt, wenn es um Viren geht, ist übrigens die Auftaktfolge der ersten Staffel, „Der Winter naht”.

Für die 8. Staffel erwarten die Experten noch eine exponentielle Steigerung von illegalen „Game of Thrones“-Angeboten mit verborgener Maleware.