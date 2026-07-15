Mark Forster kennt jeder, der 2017 ein Radio hatte. Zehn Jahre später erlebt er ein neues Hoch. Warum gerade die jüngere Generation ihn für cool befindet.

„Vergesst, wer ich war, vergesst meinen Nam`n!“, singt Mark Forster in seinem Song „Au Revoir“. Vergessen ist der 43-Jährige mit Cap und Brille allerdings noch nicht. Ganz im Gegenteil. „Marki Mark“ erlebt gerade ein überraschendes Revival – ausgerechnet bei denen, die ihn jahrelang belächelt haben. Plötzlich sitzt er in Podcasts, ist auf TikTok, seine Songs gehen wieder viral und viele aus der Generation Z und den Millennials stellen fest: Mark Forster ist cool. Wie ist das passiert?

Für mich (Jahrgang 1999) war Mark Forster immer der Juror von „The Voice of Germany“, der Mann von Lena Meyer-Landrut. Ein Typ, der bei seinen Auftritten in der Öffentlichkeit immer gleich aussieht und den man ohne Cap und Brille wohl kaum wiedererkennen würde.

Mark Forster singt Radiomusik. Mark Forster ist der Typ, der klatscht, wenn das Flugzeug landet. Sein größter Skandal? Er klaute als Kind eine Packung Hubba Bubba – und gab es direkt zu. Mehr Rebell steckt offenbar nicht in ihm.

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Mark Forster hat es geschafft, zur Projektionsfläche für Cringe (deutsch: Fremdscham) meiner Generation zu werden. Die Sprüche über Mark Forster beschäftigen ganze Reddit-Foren, könnten Bücher füllen und reichen von stumpfen Aussagen wie „Mark Forster ist der Typ, der Chipstüten mit der Schere aufschneidet“ bis zu linguistischen Meisterwerken wie „Mark Forster ist der Typ, der vor einer Schlägerei sagt: Na warte, jetzt kannst du was erleben“. Unangenehm, peinlicher, Mark Forster. Und genau darin liegt das Geheimnis des Hypes: Er kämpft nicht gegen das Bild, das andere von ihm haben – er macht es sich zu eigen.

Mark Forster zeigt im Podcast seine selbstironische Seite

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Im Podcast „Take me Späti“ der Hamburgerin Sara Arslan spricht Mark Forster, der von seiner Mutter bis heute Marek genannt wird, ganz selbstverständlich über seine Eigenheiten. Er erzählt, dass er im Urlaub früh das Handtuch auf die Liege legt, gerne zwei Stück Kuchen isst und an seinem Geburtstag ins Theater geht.

Seine lockere, selbstironische Art ist seine größte Stärke. Zwischen geschniegelt auftretenden Politikern und bis ins Detail inszenierten Influencern wirkt jemand, der sich selbst nicht allzu ernst nimmt, erstaunlich erfrischend. Wenn Mark Forster über sich selbst lacht und die Klischees, die meine Generation über ihn pflegt, mit sichtbarer Freude bedient, hat das fast etwas Befreiendes. Ein Mark Forster, der einfach sein Ding macht, ist in einer medial aufgeladenen Zeit eine wohltuende Abwechslung.