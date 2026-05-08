Was soll das, Heidi? Warum mir „GNTM“ gestern Abend die Tränen in die Augen trieb

Wir beginnen diese Folge mit einer Frage: Was macht ein gutes Model aus? Natürlich gibt es hier nicht die eine richtige Antwort, aber mit Optionen wie „gerade laufen“ oder „gut vor der Kamera aussehen“ liegen Sie schon sehr richtig. Eine Disziplin, an deren Zweck man durchaus (ver)zweifeln kann, ist in dieser Folge von „GNTM“ an der Reihe: das Schauspiel. Und am Ende der Folge fließen zu Hause die Tränen, so viel kann man verraten.

In der letzten Staffel hat Heidi Klum noch den Bergretter Sebastian Ströbel ans Set geschleift, um ihre Models im Schauspiel zu bewerten. Damals sollten Sie eine Unfallszene auf einem Berg spielen. Die Ergebnisse waren – wie zu erwarten bei Leuten, die nichts mit Schauspiel am Hut haben – nicht gerade begeisternd. Die Empörung aufseiten der „GNTM“-Zuschauer war groß. Wofür brauchen die Models so einen Quatsch? Der einzige Kandidat, der die Aufgabe öffentlich in Frage stellte, flog am Ende der Folge raus.

Alexavius zur Schauspielerei: „totales Fiasko“

Jetzt ist er wieder da: der Zwang zur Schauspielerei. Diesmal mit der Schauspielerin Lisa Rinna, die einfach in die Szene hineinläuft und die Models zum Improvisieren zwingt. Eine angemessene Aufgabe? Wohl kaum.

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Als erstes Duo sind Luis und Marlene dran. Beide haben bei der Laufstegchallenge zuvor nicht besonders gut abgeschnitten. Die Nervosität ist dementsprechend hoch. Ihren Text können sie, doch von dem Regisseur kommen zwei Sekunden vor dem Startschuss noch neue Anweisungen – und dann ist da ja auch noch die Profi-Schauspielerin. Es ist kein Wunder, dass die beiden mit der Aufgabe überfordert sind. „Es ist viel zu viel auf einmal, finde ich“, sagt Marlene. Nachvollziehbar.

Luis und Marlene in ihrer Szene. ProSieben/Max Montgomery Luis und Marlene in ihrer Szene.

Die beiden sind nicht das einzige Paar, das Probleme hat. Alexavius und Daphne – die eigentlich als das zuversichtlichste „GNTM“-Duo galten – vergessen glatt einen Großteil ihres Textes. „Es war ein totales Fiasko“, so Alexavius.

Das überraschende Highlight der „GNTM“-Folge: Godfrey

Auch Aurelie und Ibo haben Probleme. Wenn alle Kandidaten mit einer Aufgabe ein Problem haben, liegt es vielleicht nicht an den Leuten, sondern an der Aufgabe. Selbst der Regisseur und die Schauspielerin Lisa Rinna betonen, dass es eine schwierige Herausforderung ist für Leute, die keine Schauspielerfahrungen haben. Doch ob Heidi Klum in zukünftigen Staffeln auf diese Challenge verzichten wird? Wohl kaum.

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Eines der wenigen Highlights in dieser Folge ist überraschenderweise Godfrey. Entgegen seiner sonstigen Einzelkämpfer-Art ist er diesmal sehr darauf aus, gemeinsam mit seiner Partnerin Anna ein gutes Ergebnis zu erzielen. „Mir ist es wichtig, dass mein Schauspielpartner ein gutes Gefühl mit mir hat“, sagt er. Während er nämlich schon erste Erfahrungen in der Schauspielerei sammeln konnte, ist Anna kompletter Neuling. Gemeinsam üben sie und Godfrey hilft ihr, wo er kann. „Das war wirklich lieb“, sagt Anna. „Er hat tolle Arbeit geleistet. Menschlich wie schauspielerisch.“

Über 22 Folgen hat sich Marlene in das Herz der Zuschauer gekämpft. Hier ist sie beim Catwalk der 22. Folge. ProSieben/Max Montgomery Über 22 Folgen hat sich Marlene in das Herz der Zuschauer gekämpft. Hier ist sie beim Catwalk der 22. Folge.

Selbst wenn man pro Schauspiel-Challenge argumentiert, dass sich Models in verschiedene Figuren hineindenken müssen, gäbe es sicherliche Besseres, als zehn Kandidaten mal eben vor laufenden Kameras vorzuführen. Nämlich Training. Anstatt ihre Models auflaufen zu lassen, könnte Heidi Klum doch Schauspieltraining organisieren und DANN prüfen, wie ihre Models sich schlagen. Stattdessen wirft Klum die Kandidaten lieber ins kalte Wasser und tut überrascht, wenn sie ohne Unterricht nicht schwimmen können.

Am meisten tut diese Folge weh, dass es am Ende Marlene erwischt. Sie war eine der Favoriten. Authentisch, fröhlich, mutig und für jede Herausforderung zu haben. Dass sie wegen so einer Aufgabe rausfliegt, ist mehr als schade. Und als sie die Nachricht den anderen Models erzählt, laufen überall die Tränen – auch zu Hause auf der Couch.