Walking Dead-Star gestorben – mit 33

Kelley Mack hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Am 2. August starb die Schauspielerin an einer seltenen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Mit gerade mal 33 Jahren.

Das bestätigte die Familie mit einem emotionalen Statement auf Macks Instagram-Account: „Mit unauslöschlicher Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt.“ Sie sei am Samstagabend friedlich im Kreise ihrer Familie eingeschlafen. Weiter heißt es: „Sie wird von so vielen Menschen so sehr vermisst werden, dass Worte dies nicht beschreiben können.“

Die schwere Krebsdiagnose erhielt Mack erst Ende 2024: Sie litt an einem diffusen „Midline-Gliom“, einem seltenen Tumor des zentralen Nervensystems, wie die „Bild“ berichtet. Dieser Tumor sei sehr aggressiv und habe sowohl ihr Rückenmark als auch ihr Gehirn angegriffen. Zuletzt war Mack auf einen Rollstuhl angewiesen.

Mack gab ihre Erkrankung erst vor Kurzem bekannt

Dass sie an einer seltenen Krankheit litt, gab Mack erst vor wenigen Monaten bekannt. Sie unterzog sich einer aggressiven Behandlung mit zeitweise täglicher Bestrahlung.

Vor allem ihre Rolle als „Addy“ in der neunten Staffel der Erfolgsserie „The Walking Dead“ machte Mack berühmt. Hier kämpfte sie als Teil einer Jugendgruppe erfolgreich gegen Zombies. Sie war außerdem in den Serien „Chicago Med” (Penelope Jacobs) und „FOX’s 9-1-1“ zu sehen und spielte in Kinofilmen wie „Broadcast Signal Intrusion“ und „Delikate Arch“.

Sie wird für ihren lebhaften Geist in Erinnerung bleiben

Mack war nicht nur eine talentierte Schauspielerin: Sie war in den vergangenen Jahren auch als Drehbuchautorin, Produzentin und Synchronsprecherin („Spider-Man: Into the Spider-Verse”) aktiv.

„Kelleys Vermächtnis wird durch ihre Beiträge zu Film und Fernsehen und in den Herzen derer, die sie liebten, weiterleben”, schreibt die Familie in einem veröffentlichten Statement. Weiter heißt es: „Sie wird schmerzlich vermisst werden, aber für immer für ihr Talent, ihre Freundlichkeit und ihren lebhaften Geist in Erinnerung bleiben.” (mp)