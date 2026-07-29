Das Publikum schätzte seine rheinische Mundart, seinen feinen Humor, seine Vielseitigkeit als Künstler. Nun ist der Bonner Kabarettist Konrad Beikircher im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der Kabarettist Konrad Beikircher ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren, wie seine Ehefrau Anne Beikircher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der rheinische Dialekt und das Lebensgefühl des Rheinländers hatten es dem gebürtigen Südtiroler besonders angetan: Mit seinem humorvollen Blick auf das Wesen des Rheinländers brachte er sein Publikum zum Lachen. Dies war ein Markenzeichen des vielseitigen Künstlers, der 60 Jahre im Rheinland lebte. Auf seiner Abschiedstour „Arrivederci“ war er vor wenigen Monaten auch in Hamburg zu Gast.

Beikircher war musikalisch begabt, hatte Musikwissenschaften studiert und wollte ursprünglich Profigeiger werden. In Bonn studierte er auch Psychologie, arbeitete später als Gefängnispsychologe in Siegburg, kündigte aber mit 39 Jahren und entschied sich ganz fürs Kabarett. Für seine Verdienste um die Mundart und den Erhalt des Dialekts wurde er mehrfach ausgezeichnet. Schon sein erstes Kabarettprogramm „Himmel un Ääd”, wurde ein großer Erfolg. Es erschien später auch als Buch.

Ehefrau: „Er hat die Menschen geliebt”

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In NRW galt er als einer der populärsten Kabarettist, aber auch bundesweit machte er sich einen Namen, trat zudem als Musiker auf, schrieb mehrere Bücher, war zeitweise als WDR-Moderator tätig. Er habe die Menschen mit seiner Kunst „umarmt”, schilderte Anne Beikircher. „Er hat die Menschen geliebt, das war authentisch. Und die Menschen haben ihn geliebt.”

Ministerpräsident Wüst würdigt Beikircher

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Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, Beikircher habe „die rheinische Lebensart mit ihren vielfältigen Dialekten gelebt und geliebt – und dem rheinischen Humor bundesweit Sympathie beschert.” Mit seinem Wirken habe er unter Beweis gestellt: „Heimat ist ein Gefühl, das im Miteinander entsteht. Auch dem Miteinander von Rheinland und Westfalen war er in seiner künstlerischen Arbeit verbunden.”

Beikircher lebte in Bonn-Bad Godesberg. Der Kabarettist hinterlässt fünf Kinder. Zuletzt kämpfte er mit vielen gesundheitlichen Einschränkungen, kündigte an, etwas kürzerzutreten. Trotzdem stand er vor sechs Wochen noch auf der Bühne. Im April war er mit seiner Abschiedstournee „Arrivederci“ auch in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg zu Gast. Anne Beikircher betonte: „Er hat in unfassbarer Weise seinen Humor behalten.” (dpa/mp)