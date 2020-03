Vor TV-Duell gegen Pocher: Mit Laura an seiner Seite: Wendler begrüßt die Gäste

Köln -

Es wird das TV-Duell des Jahres: Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) treten am Sonntag, 1. März 2020 um 20.15 Uhr bei RTL in einem Duell gegeneinander an.



In „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ soll der ständige Streit zwischen den beiden TV-Stars beendet werden.

Pocher vs. Wendler – Wie alles angefangen hat



Seit Wochen sind der Wendler und Oliver Pocher das Top-Thema in den sozialen Netzwerken.

Angefangen hat alles mit einem Parodie-Video von Pocher und seiner Frau Amira Aly (27) (hier lesen Sie mehr), in dem sich das Ehepaar über das Video von Michael Wendler und seiner jungen Freundin und „Let's Dance“-Teilnehmerin Laura Müller (19) lustig machen.



Seitdem vergeht kein Tag ohne Neuigkeiten über den Zoff und neuen Sticheleien der beiden Kontrahenten gegeneinander.

Pocher vs. Wendler – Pocher ist der Social-Media-Gewinner



Bereits vor dem großen TV-Duell ist klar: Der Streit mit dem Wendler hat sich, zumindest was Instagram angeht, für Olli Pocher gelohnt.



Vor dem TV-Duell ist Oliver Pocher siegessicher. TVNOW Foto:

Die Follower-Zahl des Comedian ist in den vergangenen Tagen und Wochen explodiert. Mittlerweile folgen ihm 1 Millionen Menschen auf der Social-Media-Plattform – Michael Wendler hat gerade einmal 215.000 Abonnenten.



Pocher vs. Wendler: „Habe nichts gefunden, worin er besser ist“

Kurz vor dem TV-Duell gibt sich Pocher siegessicher. Im Interview mit RTL erklärt er: „Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gefunden, worin er besser ist, als ich. Im Peinlichkeitsfaktor hat er sicherlich leichte Vorteile. Schminken kann er sich bestimmt besser: Den Bart färben, Kajal benutzen. Das sind seine Stärken. Aber ich glaube, selbst im Singen wird es schwer, dass er mich schlägt.“

Nicht zuletzt Michael Wendlers Mutter Christine Tiggemann hat zu Pochers Selbstbewusstsein beigetragen.

Pocher vs. Wendler: Oliver Pocher lädt Mutter Wendler zur Show ein



Diese hatte in einem Interview von den Schwächen ihres Sohnes in Geographie und Kunst gesprochen, oder wie Pocher es zusammenfasst: „Die hat gesagt, er kann eigentlich gar nichts.“



Oliver Pocher und Michael Wendler treten am 01. März 2020 bei RTL gegeneinander an. TVNOW Foto:

Nicht zuletzt deswegen lädt der Comedian die Mutter seines Kontrahenten und auch dessen Ex Claudia Norberg (49) zum TV-Duell in seinen Block ein. „Dann bekommt sie ein T-Shirt von mir und Catering. Ich würde sie gerne in der Show sehen“, erklärt er.



Pocher vs. Wendler: Kneifte der Wendler?



Ob Michael Wendler wirklich zum Duell antritt, ist laut Oliver Pocher allerdings gar nicht sicher. „Kann auch sein, dass er den Schwanz einzieht oder noch ein weißes Pferd in der Garderobe haben möchte. Wir haben versucht, alles möglich zu machen, damit die Show stattfindet – und natürlich verdient er mit dieser Nummer auch Geld“, sagte er gegenüber „Dwdl.de“.



Apropos Geld – was sein Einkommen angeht, hat sich der Streit mit Oliver Pocher auch für Michael Wendler bereits vor dem TV-Auftritt gelohnt.



Pocher vs. Wendler: Wendler Manager spricht über verdoppelte Gage



Michael Wendlers Manager Markus Krampe gab gegenüber RTL an, dass sich die Gage des Schlagersängers durch den öffentlichen Streit mit Pocher verdoppelt habe.

Es gibt – laut Manager Krampe – so viele Angebote für den Wendler, dass dieser gar nicht alle neuen Aufträge annehmen kann.



Pocher vs. Wendler: Endet der Streit nach dem Duell



Abzuwarten bleibt, ob der Streit zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher nach dem TV-Duell ein Ende findet, oder ob sich die beiden Kontrahenten weiterhin öffentlich bekriegen.

Wer das große TV-Duell für sich entscheiden wird sehen Sie am Sonntag, 1. März 2020, um 20.15 Uhr auf RTL und im Stream bei TVNOW. (volk/mie)