Tragischer Unfall vor Shakira-Konzert: Mann wird eingeklemmt und stirbt

Tragischer Zwischenfall vor einem geplanten Mega-Konzert in Rio: Ein Arbeiter ist beim Bühnenaufbau ums Leben gekommen. Zum Auftritt von Shakira werden unzählige Fans am Copacabana-Strand erwartet.

Der Mann sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, berichtete das örtliche Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Feuerwehr. Er erlag seinen Verletzungen demnach im Krankenhaus.

Für Shakira: Bühne auf 1500 Quadratmeter erweitert

Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin Shakira ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe „Todo Mundo no Rio“ (Die ganze Welt in Rio). Damit holt die Verwaltung von Rio de Janeiro seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole. Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1500 Quadratmeter vergrößert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows (1345 Quadratmeter). Der Eintritt ist frei.

Das könnte Sie auch interessieren: Rampe abgerutscht: Drei Menschen stürzen in Hafenbecken

2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga an dem Strand mit etwa 2,5 Millionen Besuchern einen Rekord für ein Einzelkonzert auf. (dpa/mp)