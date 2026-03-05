Von den Toten auferstanden? „Unter uns“-Ikone vor TV-Comeback

6515 Folgen lang war Irene Weigel – gespielt von Petra Blossey – ein fester Bestandteil der beliebten Daily Soap „Unter uns“ auf RTL. Als die Figur den Serientod starb, trauerten die Fans, denn sie galt als Herzstück der Serie. Kehrt sie nun zurück? Es gibt heiße Gerüchte um ein TV-Comeback.

Der Tod von Irene Weigel sitzt ihrer Serienfamilie und ihren Fans immer noch tief in den Knochen. Mit ihren Höhen und Tiefen, geprägt von Schicksalsschlägen und Neuanfängen, wurde die Figur im Laufe der Jahre zum Herzstück in der Schillerallee.

„Unter uns“: Lebt Irene vielleicht noch?

Der Abschied war tragisch. Nach ihrer Asienreise wollte ihr Ehemann Robert Küpper (Luca Maric) sie voller Vorfreude am Flughafen empfangen – doch er erblickte dort nur ihren Holzsarg.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wetten, dass..?“-Moderation: ZDF beendet Spekulationen

Nun, mehr als sechs Jahre nach ihrem Verschwinden, gibt es Neuigkeiten: Ihr rätselhaftes Verschwinden ist nun viele Jahre her und die Erinnerungen an Irene fangen langsam an zu verblassen. „Jetzt aber rückt die Wahrheit näher“, erzählte die Schauspielerin im RTL-Interview. Was das für „Unter uns“ bedeutet, dürfe sie aber noch nicht sagen. Nur so viel verrät sie: „Was kommt, hat es in dieser Form noch nicht gegeben“.

Für die Fans von „Unter uns“ heißt es nun: Geduld! Das Geheimnis soll erst in ein paar Wochen gelüftet werden.