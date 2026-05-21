Vanessa Trump macht Krebsdiagnose öffentlich

Vanessa Trump macht ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Auf Instagram bedankt sie sich bei ihren Ärzten – und zeigt sich hoffnungsvoll.

Vanessa Trump hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. „Bei mir wurde vor kurzem Brustkrebs diagnostiziert”, schrieb die Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump auf Instagram. Sie arbeite eng mit ihrem medizinischen Team an einem Behandlungsplan.

Vanessa Trump spricht über ihre Krebserkrankung

„Ich bedanke mich bei meinen Ärzten, die in dieser Woche einen Eingriff bei mir durchgeführt haben”, so die 48-Jährige. Sie bleibe fokussiert und voller Hoffnung und sei umgeben von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und der Menschen, die ihr am nächsten stünden.

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Vanessa Trump war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior, dem Sohn des US-Präsidenten, verheiratet. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Im März 2025 machte Golfstar Tiger Woods (50) seine Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich.

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Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten, kommentierte unter dem Post: „Ich bete für Kraft und eine schnelle Genesung.” Und Vanessa Trumps Tochter Kai schrieb: „Love you! Die stärkste Person aller Zeiten”. (dpa/mp)