Schon Baby vor der Kamera, später wurde Dylan Sprouse mit seiner Rolle in „Hotel Zack & Cody“ zum Star. Den Beginn seiner Karriere bezeichnet er als „Kinderarbeit“.

Dylan Sprouse wurde mit seiner Rolle in der Kinderserie „Hotel Zack & Cody“ berühmt. Heute sieht er den Beginn seiner Karriere als „Kinderarbeit“ an. picture alliance / abaca | Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA

Dylan Sprouse spricht von seinem Schauspiel-Karrierebeginn als Kinderarbeit. „Es ist Kinderarbeit, wenn du an einer Karriere arbeitest in dem Alter. Manche Kinder mussten früher mit 15 Jahren in Kohlebergwerken arbeiten und die Tür zum Förderwagen bewachen, wir haben nur gesungen und getanzt – es ist trotzdem Kinderarbeit“, sagte der 34-Jährige in seinem Podcast „Wildmen“.

Dylan Sprouse und sein Zwillingsbruder Cole waren bereits als Babys im Fernsehen zu sehen, sie teilten sich von 1993 bis 1998 eine Rolle in der Serie „Grace“. Bekannt wurden die Zwillinge später durch ihre Rollen in der Disney-Serie „Hotel Zack & Cody“, die 2005 begann.

„Workaholic-Einstellung“ als Kind

Anzeige

Sprouse sprach über „mentale Hürden“, die er bei sich selbst als Erwachsener bemerkt habe, und darüber, dass er es noch gut gemeistert habe, so lange zu überleben. Während der Schauspielerei im Kindesalter entwickelte er seinen Erzählungen zufolge eine „Workaholic-Einstellung“.

Er erklärte das näher: „Es ist ein Vollzeit-Bürojob. Ich habe das schon vielen Menschen beschrieben. Wenn du im Fernsehen arbeitest, ist das eine normale Arbeit. Du kommst an, du stempelst dich ein, du stempelst dich aus, du hast einen Arbeitsplatz, du arbeitest natürlich – du stehst auf einer Bühne und es ist anders –, aber es sind dieselben Arbeitszeiten.“

Anzeige

Wenn ein Projekt beendet sei, fühle er eine Leere. „Weil wir es schon so lange machen, fühlt es sich an, als wäre mein Selbstwert für eine lange Zeit komplett abhängig gewesen von der Möglichkeit, zu arbeiten und am Set zu sein“, sagte Sprouse. (dpa/mp)