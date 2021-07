US-Rap-Legende: DMX (†50): Er sprach immer offen über seine Drogenprobleme

White Plains –

Tod einer Legende: Rapper DMX ist gestorben. Seine Drogenprobleme hatte der Musiker nie bestritten.

Der 50-Jährige ist in einem Krankenhaus in White Plains im US-Bundesstaat New York gestorben. Er hatte vor wenigen Tagen nach einer Drogen-Überdosis einen Herzinfarkt erlitten und war ins Krankenhaus gekommen. Er musste künstlich beatmet werden, Medien zufolge soll es kaum noch Hirn-Aktivität gegeben haben.

Rapper DMX ist tot: „Seine Familie war bei ihm“

Fans, Freunde und Familienangehörige hatten sich seitdem täglich vor der Klinik versammelt, um gemeinsam für DMX zu beten. „Wir sind zutiefst traurig, heute bekannt zu geben, dass unser geliebter Mensch, DMX, gebürtig Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital gestorben ist. Seine Familie war bei ihm“, zitierte CNN aus einem Familien-Statement. Weiter heißt es: „Earl war ein Kämpfer und hat bis zum Schluss gekämpft.“

Auch sein Plattenlabel Def Jam Recors veröffentlichte ein Statement, aus dem unter anderem der britische „Guardian“ zitiert: „DMX war ein brillanter Künstler und eine Inspiration für Millionen Menschen auf der ganzen Welt.“ Man sei in Gedanken und Gebeten bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt hätten.

Rap-Legende DMX hatte immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen

Der Vater von angeblich 15 Kindern sprach in der Vergangenheit offen über Drogenprobleme und begab sich in mehrere Entziehungskuren, zuletzt im Herbst 2019. Zudem war er mehrmals festgenommen worden, unter anderem wegen Betrugs, Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes. DMX bekannte sich 2008 wegen Tierquälerei, Drogenbesitzes und Diebstahl schuldig und verbrachte einige Zeit im Gefängnis.

Im Internet hatten viele US-Musikstars zuletzt mit dem Rapper gebangt, darunter die Sängerin Missy Elliott und Musiker Machine Gun Kelly. Vor dem Krankenhaus in White Plains hatten in den vergangenen Tagen Hunderte Fans Mahnwachen gehalten und für DMX gebetet. Sie spielten dabei seine größten Hits, einige Anhänger tanzten auf der Straße.

DMX wurde als Sänger und Schauspieler weltbekannt. Zu seinen größten Hits zählen „X Gon‘ Give It To Ya“ und „Party Up“. In den späten 90er und 2000er Jahren prägte er das Rap-Genre entscheidend mit. Zudem spielte er in mehreren Filmen mit, darunter „Romeo Must Die“.(mik)