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US-Model Sofia Richie ist zum zweiten Mal Mutter geworden. (Archivbild) Foto: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

US-Model verrät Namen seines Babys

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Babyglück für Model Sofia Richie: Die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie hat etwa zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes einen Sohn auf die Welt gebracht. Und sie verrät seinen Namen.

US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram.

Richie gab Geburt auf Instagram bekannt

Henry Cecil heißt demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam. „Die Lieben meines Lebens“, schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt.

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Im April 2023 hatte Richie in Südfrankreich den Musikmanager Elliot Grainge geheiratet, seitdem trägt sie den vollen Namen Sofia Richie Grainge. Im Mai 2024 wurde ihre Tochter Eloise Samantha geboren. (dpa/mp)

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