„Unvergleichlicher Textdichter“: Glückwünsche für Udo Lindenberg von ganz oben

Udo Lindenberg wurde am Sonntag 80 Jahre alt – da gratulierte auch der Bundespräsident. Was Lindenberg laut Frank-Walter Steinmeier für Musik und Gesellschaft bedeutet.

Steinmeier gratuliere einem Musiker, Maler und einem politisch und sozial engagierten Udo Lindenberg, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Bundespräsident dankt – „auch gemeinsam mit Ihren Fans”

Der Bundespräsident lobt den Sänger dafür, einer der Ersten gewesen zu sein, der die deutsche Sprache in der Rockmusik etablierte und mit seinen Songs bis heute ein breites Publikum erreicht. Lindenberg sei ein unvergleichlicher Textdichter, der die Protagonisten in seinen Songs nicht selten mit Ironie und Satire sowie Wortwitzen beschreibt. Seine Balladen würden die Menschen berühren, weil sie oft mit deren Lebenswirklichkeit zu tun hätten.

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Auch seine Positionierung gegen Rechtsextremismus und sein Engagement für humanitäre und soziale Projekte innerhalb der Udo-Lindenberg-Stiftung würdigt Steinmeier. „Nicht nur das musikalische Leben in unserem Land wäre um viele und vieles ärmer ohne Ihr so langjähriges und nachhaltiges Dazutun. Dafür danke ich Ihnen – ganz gewiss auch gemeinsam mit Ihren Fans”, sagte der Bundespräsident an Lindenberg gerichtet.

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Zum 80. Geburtstag des Musikers gibt es eine Ausstellung in Hamburg („Udoversum”), ein Tribute-Album („We Love Udo”) und eine NDR-Doku (18. Mai, 20.15 Uhr). (dpa/mp)