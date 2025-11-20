„Unglaublich schmerzhaft“: Tim Bendzko spricht erstmals über seine gescheiterte Ehe

Popsänger Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. „Meine Ehe hat nicht funktioniert“, erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: „Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter.“

Der Musiker aus Berlin, der in Brandenburg lebt, äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in sozialen Medien erwähnte.

Sänger Tim Bendzko: Das ist der Grund für das Statement

Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track „Immer“ von seinem Album „Alles, nur nicht zurück“, das im Januar erscheinen soll. Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagt Bendzko. Aber: „In meinem Song ,Immer‘ ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fände, den Kern nicht beim Namen zu nennen.“

In dem Lied gehe es um seine Trennung und darum, was das für ihn bedeute. „Die Trennung war unglaublich schmerzhaft und fühlt sich an, als wär‘ ich gescheitert.“ Aber es überwiege die Dankbarkeit und Würdigung für die gemeinsame Zeit. (dpa)