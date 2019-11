Unfall bei TV-Dreh: Luke Mockridge verletzt, Comedian muss Auftritte absagen

Köln -

Für seine Shows geht Entertainer Luke Mockridge gern aufs Ganze. Bei der Aufzeichnung einer neuen Fernsehshow war das allerdings doch ein bisschen zu viel des Guten – der Comedian verletzte sich am linken Oberschenkel und konnte seine Kollegen nur noch von der Bank aus anfeuern.

Luke Mockridge: Unfall bei TV-Aufzeichnung für „CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen”

Bei „CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen” in Köln verletzte er sich so stark, dass die ab Dienstag anstehenden Termine seiner Live-Tournee „Welcome to Luckyland” in Kempten und Passau auf ärztlichen Rat hin ausfallen müssen.

Luke Mockridge verletzt: So lautet die Diagnose

Die Diagnose der Ärzte ergab, dass sich Mockridge einen Muskelbündelriss in Verbindung mit einem Sehnenanriss zugezogen hatte.



Zu dem Unfall äußerte sich der Comdian erstaunlich gelassen und sagte laut einer Mitteilung: „Es ist die Europameisterschaft im Fangen, die schnellste Show Deutschlands mit den besten Athleten Europas. Um da mitzuhalten, muss man an sein Limit gehen... Ich weiß halt wie immer nicht, wo es liegt. Shit happens!” (sj)