Die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West startet gerade ihre Musikkarriere. Daneben sehnt sich North West aber auch nach gewöhnlicher Arbeit.

North West posiert mit ihrer Mutter Kim Kardashian vor einem NBA-Spiel der Los Angeles Lakers in Los Angeles. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ashley Landis

Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, North West, wünscht sich neben ihren musikalischen Anfängen auch eine klassischere Arbeit.

„Ich möchte nächstes Jahr, zum Beispiel, bei Starbucks arbeiten“, sagte die 13-Jährige dem Magazin „Dazed“. „Ich glaube, das geht nächstes Jahr, weil ich dann 14 bin, also ... ich glaube, das geht. Ich möchte einen normalen Job haben, schätze ich.“

North West ist die älteste Tochter von Kim Kardashian (45) und dem Rapper Kanye West (49). Der Reality-Star und der Rapper waren von 2014 bis 2021 verheiratet und haben insgesamt vier gemeinsame Kinder.

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North West machte zuletzt auch erste Schritte als Musikerin. Im Mai dieses Jahres brachte sie ihre Debüt-EP „N0rth4evr“ heraus, welche sechs Stücke enthält und verschiedene Genres wie Metal, Punkrock und Emo mixt. Sie strebt auch langfristig eine Karriere als Musikerin an, wie sie sagt. Die Musik sei ihr „Hobby“, „das mache ich gerne, das ist es, was ich mit meinem Leben anfangen will“, erklärte North West. (dpa/mp)