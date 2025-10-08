mopo plus logo
Man lernt nicht aus: Heidi Klum lässt sich in ihrem Lieblings-Imbiss zeigen, wie man Döner isst, ohne zu kleckern.

Man lernt nicht aus: Heidi Klum lässt sich in ihrem Lieblings-Imbiss zeigen, wie man Döner isst, ohne zu kleckern.

  • Berlin

Superstar Heidi Klum macht’s vor: So isst man Döner, ohne zu kleckern!

Herausforderung für das Supermodel: Heidi Klum hat in Berlin-Charlottenburg einen Döner gegessen – und sich dabei erklären lassen, wie man ums Kleckern herumkommt.

„Mein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen zu meinem absoluten Lieblings-Dönerladen in Berlin“, freute sich die 52-Jährige in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ich kann es gar nicht abwarten.“

Am Tresen bestellte Klum den Döner mit Spezialsoße („Natürlich will ich die Spezialsauce, das ist doch das Geilste an dem Ganzen“). Auch Salat, Tomaten, Rotkohl und Zwiebeln landeten im Brot. „I love it“, schwärmte die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin.

Heidi Klum lässt sich Trick zeigen, um Döner unfallfrei zu essen

Nach dem Probieren ließ sich Klum noch einen Trick zeigen, mit dem man den Döner möglichst unfallfrei essen kann: Eine der beiden offenen Kanten des Döners wird dafür schräg ins Papier gelegt und an die Seite gedrückt. So fällt die Füllung nicht heraus.

„Dann schlabbert man nicht so viel“, begrüßt Klum die Methode. Sie beißt in das gefüllte Fladenbrot, zieht vorsichtig mit den Zähnen Fleischstückchen und Rotkohl-Schnipsel heraus. Nach dem Versuch verkündet sie: „Genau so machen wir das!“ Und lächelt mit verklärtem Blick dönerselig in die Handykamera. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
