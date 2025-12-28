mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schauspieler Ulrich Tukur

Schauspieler Ulrich Tukur war über viele Reaktionen nach der Satire-Aktion #allesdichtmachen enttäuscht. (Symbolbild Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

paidUlrich Tukur über Corona-Politik: „Nur ein kleiner Schritt zum Überwachungsstaat“

kommentar icon
arrow down

In der Corona-Pandemie beteiligte sich Ulrich Tukur an der Satire-Aktion #allesdichtmachen von Regisseur Dietrich Brüggemann, die die Corona-Maßnahmen kritisierte. Die Kritik war massiv – das Thema spaltet bis heute. Von Reaktionen einiger Kollegen war Tukur schwer enttäuscht, wie er im Interview erklärt. „Die Reaktionen standen in keinem Verhältnis zu dem, was wir da angeblich verbrochen hätten“, so der Schauspieler. Für Tukur war die Corona auch aus heutiger Sicht maßlos übertrieben – und Ausdruck eines deutschen „Nanny-Staates“, der alles regulieren will und Gefahr läuft, zu einem Überwachungsstaat zu werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test