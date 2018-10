Überraschend: Bei Nackt-Shooting: Kim Kardashian verrät, wie sie im Bett tickt

Kim Kardashian griff beim Anruf des Präsident erst einmal zur Robe. AP Foto:

Wie lenkt man von den Negativschlagzeilen über den Ehemann Kanye West ab? Kim Kardashian probiert es mit altbewährter Methode: Viel Haut zeigen.



Für das Magazin „Richardson“ zog sich die Reality-Schönheit aus. Auf dem Cover ist sie oben ohne und trägt außer langen Haaren nur einen weißen Tanga.



In einem Schnappschuss im Heft ist sie dann völlig nackt in einer Badewanne und hält ihr berühmtestes Körperteil voll in die Kamera.

Im Interview spricht Kim noch einmal über ihr Sexvideo, mit dem sie in Hollywood Berühmtheit erlangte: „Nachdem man peinliche Gespräche mit seinen Eltern und Großeltern gehabt hat, wird es nur noch etwas, womit man sich juristisch auseinandersetzt. Ich hatte eh noch nie die Opfer-Mentalität und ich pusche einfach weiter. Ich habe mich davon nie definieren lassen.“

Donald Trump rief Kim Kardashian an

Kardashian enthüllt, dass sie von Donald Trump angerufen wurde, als sie für das Shooting grade nackt vor der Kamera stand: „Ich war nackt, das Handy klingelte und es war der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe mir erst einmal eine Robe geben lassen.”

Der Grund für den Anruf war, dass sich Kardashian für eine Justizreform bei der Bestrafung von nicht gewalttätigen Straftaten einsetzt.



Kim Kardashian: „Im Bett bin ich sehr schüchtern“



Das Interessante ist, dass sich Kardashian trotz ihrer hüllenlosen Auftritte selbst als schüchtern bezeichnet, wenn es um Sex und sexuelle Thematiken geht:



„Ich habe dieses wilde, übersexualisierte Image. Ich habe kein Problem, mich vor 50 Leuten auszuziehen. Doch wenn ich privat über Sex rede, oder mit einem Menschen intim im Bett werde, dann bin ich sehr zurückhaltend und schüchtern.“