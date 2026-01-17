Einbruch bei Sylvie Meis: Prozess um ihre Luxus-Handtaschen

Handtaschen im Wert von mehr als 500.000 Euro wurden im Sommer 2023 aus Sylvie Meis‘ Eppendorfer Dachwohnung gestohlen, ab Donnerstag muss der mutmaßliche Einbrecher sich vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Angeklagt ist der 42-jährige Mu., dem die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Wohnungseinbruch und Diebstahl vorwirft. Der Mann soll im Juli 2023 gemeinsam mit bislang unbekannten Komplizen über ein Baugerüst zu einem Fenster im fünften Obergeschoss gelangt sein.

Einbruch bei Sylvie Meis

Laut Anklage hebelten die Eindringlinge das Fenster auf, um sich Eintritt in die Wohnung der Moderatorin Sylvie Meis zu verschaffen. Sie entwendeten mehrere Luxus-Handtaschen der Marken Hermès und Chanel sowie hochwertigen Schmuck. Der Schaden: mehr als 500.000 Euro. Sylvie Meis war zur Tatzeit im Juli 2023 im Urlaub auf Ibiza.

Das könnte Sie auch interessieren: Die tote Oma und das ominöse Handy: Block-Entführerin „Olga“ packt aus (+)

Am Tatort ließen die Täter eine Teleskopleiter zurück. Die Polizei suchte in Eppendorf per Handzettel nach Zeugen. Die Beamten gingen von einem „gezielten Einbruchdiebstahl“ aus. Über zwei Jahre später wird das Verfahren nun vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg geführt, Prozessbeginn ist um 9.30 Uhr. Die „Bild”-Zeitung berichtete zuerst. (mp)