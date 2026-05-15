Überall „Eierköpfe” bei „Germany’s Next Topmodel“ und ein glorreicher Abgang

Die Luft wird dünn, auf den obersten Treppenstufen. Lange ist es nicht mehr hin, bis die zukünftigen Mr. und Mrs. „Germany’s Next Topmodel“ feststehen. Am 28. Mai findet bereits das Finale statt. In dieser Folge kämpfen die Kandidaten um den Einzug ins Halbfinale – und das ohne Haare.

„Überall Eierköpfe!“, ruft Aurélie im Backstage. Die Models bereiten sich auf den finalen Walk vor. Es ist die letzte große Entscheidung, bevor feststeht, wer in das Halbfinale von „GNTM“ kommt. Für den Lauf werden ihnen glatt die Haare unter eine künstliche Glatze gestopft.

Alexavius vergleicht seine Glatze mit Jeff Bezos

„Alle sehen aus wie ich, wie cool!“, meint Anika. Die 27-Jährige hat, seit sie sieben Jahre alt ist, Alopecia areata, eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu kreisrundem Haarausfall führt. Und während sie in der Vergangenheit durch ihre Haarlosigkeit hervorstach, so ist sie in dieser Folge eine von vielen. Doch das scheint sie sehr zu freuen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Miet-Odyssee: Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche

Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche Terrorverdacht in Eidelstedt: Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt

Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt Kerosin-Krise: 16 Tipps, die Ihren Urlaub retten

16 Tipps, die Ihren Urlaub retten Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger

So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger 28 Seiten Plan7: Lotto King Karl eröffnet die Stadtparksaison & Kultur-Tipps für jeden Tag

Während die anderen Kandidaten Anika mit ihrer Glatze kennen, ist es für sie selbst ein neues Gefühl, sich ohne Haare zu sehen. Sofort fallen komödiantisch herrliche Vergleiche. „Ich seh aus, als würde mir Amazon gehören“, sagt Alexavius herrlich trocken. Daphne macht sich währenddessen eine Freude daraus, Anna mit Lord Voldemort aus Harry Potter zu vergleichen. Humor haben die „Germany’s Next Topmodel“-Kandidaten!

Hamburger Luis überzeugt den Gastjuror beim Walk

Bevor es allerdings zur Entscheidung kommt, hier ein kleiner Rückblick: Zuvor hatten die Kandidaten ein Fotoshooting für das Titelblatt zweier verschiedener Magazine. Ein herrlicher Moment dabei war, als einer der Kunden meinte: „Sei frech“ und kurz darauf das Beispiel „Als hättest du einen Keks geklaut“. Doch auch mit solchen verrückten Anweisungen, konnten die Kandidaten etwas anfangen. Aurélie und Godfrey können sich die Titelseite sichern.

Aurélie bekommt kurz vor dem Halbfinale noch zwei Jobs. ProSieben/Max Montgomery Aurélie bekommt kurz vor dem Halbfinale von „Germany’s Next Topmodel“ einen Job für Samsung.

Dann folgt ein Casting für Samsung. Auch hier kann Aurélie von sich überzeugen, dazu auch Anna. Ob das nicht ein Ticket ins Halbfinale ist?

Zurück zum Walk. Der hat es in sich. Die Kandidaten müssen über zwei kleine Hindernisse laufen und drei verschiedene Emotionen mit drei verschiedenen Posen transportieren. Gastjuror Callum Harper, der selbst auf vielen Laufstegen unterwegs ist, sagt dazu: „Ich wäre selbst nervös.“

Das könnte Sie auch interessieren: Von Hamburg zum Blickduell mit Heidi Klum: Was „GNTM“-Kandidat Luis überrascht hat

Doch viele der Models bekommen die Aufgabe gut hin. Unter anderem der Hamburger Luis. Zu ihm sagt Harper: „Du hast den besten Walk von allen.“ Er schafft es ins Halbfinale. In Hamburg sagt man: Weiter so!

Wer diese Woche rausfliegt, ist Alexavius. Und wie Anika es treffend ausdrückt, legt er den „ikonischsten Abgang aller Zeiten“ hin. Denn als Heidi Klum ihm mitteilt, dass sie diese Woche leider kein Foto für ihn hat, zieht Alexavius prompt ein kleines Foto von sich aus seiner Jacke hervor und sagt: „Ich habe heute ein Foto für dich, Heidi.“ Ein glorreicher Abgang für einen glorreichen Kandidaten, der die Sendung mit einer erfrischend modernen Männlichkeit bereichert hat.