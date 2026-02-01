Dschungelcamp: Claudia Obert reist überraschend ab

Claudia Obert, Hamburger Unternehmerin und Reality-TV-Teilnehmerin („Das perfekte Promi Dinner“ und „Promis unter Palmen“), ist aus dem Dschungelcamp-Hotel von RTL in Australien abgereist.

Die 64-Jährige war dort als Begleiterin von Eva Benetatou (33) untergebracht. Die Abreise hat nach Angaben des Senders private Gründe. Weitere Informationen teilte RTL nicht mit.

Obert selbst sprach in einem Video von höherer Gewalt. Mit Verweis auf ihr Privatleben wollte sie keine weiteren Angaben machen, deutete nur an, dass jemandem aus ihrem nahen Umfeld etwas passiert sei. Eva Benetatou wolle sie von der Heimat aus weiter unterstützen und schützend online ihre Hand über sie halten. (dpa)