Seit einem Jahr ist der kleine Tjorven das große Glück von Kabel-Eins-Moderatorin Madita van Hülsen (41) und ihrem Mann Björn. Trotz Mama-Glück heißt es seitdem für die Hamburgerin: kurze Nächte und Extra-Schwangerschaftskilos. Doch statt sich ewig verrückt zu machen, ist die TV-Frau vor allem eins: stolz auf ihren Körper.

Um sich nach einem Jahr Mama-Leben zu belohnen, hat sie sich zu ihrem Geburtstag am 27. Januar ein Dessous-Shooting im „East“-Hotel gegönnt und im MOPO-Interview unter anderem darüber gesprochen, wie wichtig Körper-Selbstliebe ist.

MOPO: Warum haben Sie die Bilder gemacht?

Madita van Hülsen: Ich hatte einfach Lust darauf, weil wir nach der Geburt ein paar schwere Monate durchgemacht haben. Wir haben ein Jahr nie mehr als insgesamt zwei Stunden pro Nacht geschlafen und genauso lange hat es gedauert, bis ich meinen Körper wieder halbwegs zurückhatte. Deshalb habe ich mir mit diesem Foto-Shooting selbst ein Geschenk gemacht. Für mich bedeutet „Body Positivity“, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, auch wenn mal nicht alles perfekt ist.

Dessous-Shooting – mal ganz ohne Dessous: Madita von Hülsen. Ulf Krueger Dessous-Shooting – mal ganz ohne Dessous: Madita von Hülsen.

Wie haben Sie es geschafft, wieder in Form zu kommen?

(lacht) Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in Form bin. Aber: Durch den kontinuierlichen Schlafentzug und das Stillen sind direkt nach der Schwangerschaft bereits viele Pfunde gepurzelt. Dass ich so schnell abgenommen habe, kam durch die neue Baby-Situation und nicht durch Sport.

Wie fühlen Sie sich fast ein Jahr der Geburt?

In der Schwangerschaft habe ich lange Zeit über 100 Kilo gewogen. Nach der Geburt habe ich ein Jahr gebraucht, um mich an dieses neue Körpergefühl als Mutter zu gewöhnen. Der eigene Körper fühlt sich ja nicht mehr so an wie vorher, zumindest war das bei mir so.

Was würden Sie anderen Frauen als Botschaft mit auf den Weg geben?

Ich finde, der weibliche Körper sollte die Zeit bekommen, die er braucht, um sich wieder zu erholen. Das ist bei jeder Frau ganz unterschiedlich. Ich war ja auch vor der Schwangerschaft nie wirklich schlank und habe immer gedacht: Wenn ich erst mal Mama bin, dann geht es mit dem Körper bei mir bestimmt steil bergab. Zum Glück wurde ich eines Besseren belehrt, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und: Wenn wir uns alle etwas liebevoller behandeln würden, dann wäre der Alltag oftmals etwas einfacher.

Madita von Hülsen beim Dessous-Fotoshooting in Hamburg. Ulf Krueger Madita von Hülsen beim Dessous-Fotoshooting in Hamburg.

Stehen Frauen nach der Schwangerschaft unter einem besonderen Druck?

Da hat sich zum Glück viel im Bewusstsein der Menschen verändert. Aber ich würde mir wünschen, dass die Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls normal ist und wir stolz darauf sind, was unser Körper im Leben alles mit uns erlebt hat, egal ob Mann oder Frau.

Warum ist es so wichtig, sich im eigenen Körper wohlzufühlen?

Ich glaube, dass man nur mit voller Zufriedenheit die Herausforderungen des Alltags meistern kann. Wenn ich glücklich und zufrieden bin, dann habe ich mehr Kraft für mich, meine Familie und mein Leben. (mp)