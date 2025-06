Sie wurde nur 55: TV-Köchin tot aufgefunden

Sie war eine der beliebtesten TV-Köchinnen der USA: Anne Burrell wurde am Dienstagmorgen tot in ihrem New Yorker Haus aufgefunden, wie die BILD berichtet. Durch eine Obduktion soll die Todesursache ermittelt werden. Burrell wurde 55 Jahre alt.

Die Köchin ist durch zahlreiche US-amerikanische TV-Formate bekannt geworden. Darunter „Iron Chef America“, „Secrets of a Restaurant Chef“, „Worst Cooks in America“. Noch im März dieses Jahres war sie in „House of Knives“ zu sehen. Auch auf dem Buchmarkt konnte sich Burrell beweisen – ihr Kochbuch „Cook like a Rockstar“ von 2011 wurde ein Bestseller.

Der Fernsehsender „Food Network“ drückt in einem Facebook-Post tiefe Trauer über den Verlust der TV-Persönlichkeit aus und drückt den Angehörigen der Verstorbenen „während der Zeit dieses großen Verlustes“ sein Mitgefühl aus.

„Ihr Lächeln ließ jeden Raum, den sie betrat, erstrahlen“

Auch Burrells Familie äußerte sich über den plötzlichen Schicksalsschlag: „Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln ließ jeden Raum, den sie betrat, erstrahlen. Das Licht von Anne strahlte weit über ihre Bekannten hinaus und berührte Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Obwohl sie nicht mehr unter uns weilt, bleiben ihre Wärme, ihr Geist und ihre grenzenlose Liebe ewig.“

Sie hinterlässt einen Stiefsohn, mit dem sie bis zu ihrem Tod gemeinsam mit ihrem Ehemann Stuart Claxton im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebte. (mg)