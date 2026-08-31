Für Fans der RTL-Daily geht eine Ära zu Ende: Die Serie wird nach mehr als drei Jahrzehnten nicht weiterproduziert.

Eine Szene für eine Folge der Serie „Unter Uns“ wird gedreht (Archivbild). picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Fans von „Unter Uns“ müssen jetzt stark sein: Denn RTL stellt die tägliche Serie nach mehr als 30 Jahren ein. Die Produktion wird zum Ende des Jahres 2026 beendet, im März 2027 soll die letzte Folge ausgestrahlt werden. Die erste Folge der Daily lief am 28. November 1994.

Damit endet die Geschichte rund um die Schillerallee nach mehr als drei Jahrzehnten. RTL begründet die Entscheidung mit der strategischen Weiterentwicklung des Programms sowie veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Nutzung.

„Eine solche Entscheidung fällt uns alles andere als leicht!“, sagte Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, in einer Mitteilung. „Unter uns“ habe Fernsehgeschichte geschrieben und werde immer einen besonderen Platz bei RTL haben, so Leschek weiter.

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Eine Ära endet: Serie „Unter Uns“ auf RTL wird eingestellt

Auch für die Produktionsfirma UFA ist das Kapitel offenbar noch nicht endgültig abgeschlossen. UFA-Chef Sascha Schwingel kündigte an, mögliche Perspektiven für die Marke zu prüfen. „Für die UFA bleibt ‚Unter uns‘ eine starke Marke mit hoher Bekanntheit, emotionaler Bindung und kreativer Zukunftsfähigkeit“, sagte Schwingel.

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Die verbleibenden Monate sollen mit einem großen Staffelfinale abgeschlossen werden. RTL und UFA wollen damit die mehr als 30-jährige Geschichte der Serie feiern. (rei)