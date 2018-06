TV-Comeback: Sylvie Meis (40) moderiert bald eine Dessous-Show

Köln -

Das ist mal ein TV-Hammer: RTL holt Sylvie Meis (40) zurück!

Nein, sie wird nicht zu „Let's Dance“ zurückkehren, wie viele Fans nach dem Shitstorm gegen Victoria Swarovski (hier mehr lesen) gehofft hatten.

Sylvie Meis bekommt eigene RTL-Show mit Dessous-Models

Die schöne Niederländerin bekommt ihre eigene Casting-Sendung. Darin dreht sich alles um Glamour, Style und Beauty. Ein Format, dass Sylvie wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint.

Auf Instagram verriet die Moderatorin jetzt auch den Titel ihrer neuen Show: „Sylvies Dessous Models“.

Wie RTL bestätigte, sucht die Blondine in der Sendung ein Gesicht für ihre selbst designte Dessous-Kollektion.

Laut „DWDL“ erinnert das Konzept an „Germany's Next Topmodel“. In verschiedenen Challenges sollen sich die Kandidatinnen beweisen und Sylvie so von sich überzeugen.

Sendetermine für „Sylvies Dessous Models“ auf RTL noch nicht bekannt

„Das ist mein zehnjähriges Jubiläum mit RTL und ich feiere es mit meiner eigenen TV-Show“, freut sich die 40-Jährige und schwärmt:



„Ich bin froh, dass ich mir mit RTL einen meiner größten Träume erfüllen kann.“

Wann die Wahl-Hamburgerin mit „Sylvies Dessous Models“ auf Sendung geht, ist noch nicht bekannt.

Sylvie Meis: Alles begann in den Niederlanden

Die schöne Moderatorin kam am 13. April 1978 in Breda, einer niederländischen Provinz, zur Welt. Trotz einer bodenständigen Berufsausbildung im Bereich Personalmanagement, zog es die blonde Holländerin schon immer auf die Bühne.

Im TV ist Sylvie Meis seit 2003

Nachdem sie nach ihrer Berufsausbildung als Model tätig war, nahm Meis an einem Moderatoren-Casting des holländischen Jugend- und Musiksenders TMF teil.



Mit Erfolg, denn die damals 25-Jährige ergatterte direkt im Anschluss an das Casting einen Job als Moderatorin der Sendung „Fox Kids“.

50 Shades of Sylvie Meis

Doch nicht nur als Model und Moderatorin stellte die Blondine ihr Talent unter Beweis. Sie versuchte sich auch als Schauspielerin. Rund zwei Jahre spielte sie die Barfrau „Ice“ in einer niederländischen Strand-Soap namens „Costa!“

Außerdem entwarf Sylvie eine eigene Schmuckkollektion, die 2006 auch in Deutschland auf den Markt kam.

Wirklich vielseitig, diese Sylvie!

Sylvies Einzug ins deutsche Fernsehen

2005 heiratete Sylvie Meis den holländischen Fußball-Spieler Rafael van der Vaart, der damals nach Hamburg zum HSV kam.

Rafael und Sylvie van der Vaart bei ihrer Hochzeit im Jahr 2005. Damals schien das Liebesglück perfekt.

Rund drei Jahre stand Rafael in der Hansestadt unter Vertrag. 2006 kam ihr gemeinsamer Sohn Damian zur Welt. Das Familienglück schien perfekt.

Sylvie beendete ihre Engagements beim niederländischen Fernsehen und begann in Deutschland Fuß zu fassen. Angefangen mit einer Laudatio auf der Bambi-Verleihung 2008 nahm ihre Karriere im deutschen Fernsehen so langsam Gestalt an.

Von 2008-2011 saß sie als Jurorin in der RTL-Show „Das Supertalent“ neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell.



Ein vielversprechender Start für die Niederländerin...

Tiefe Rückschläge blieben für Sylvie Meis nicht aus

Doch 2009 schien das leichte Leben der schönen Holländerin unter keinem guten Stern mehr zu stehen. Im November gab sie bekannt an Brustkrebs erkrankt zu sein. Der Schock saß sowohl bei den holländischen als auch bei ihren deutschen Fans tief.

Doch Sylvie kämpfte weiter und besiegte den Krebs. Wenig später arbeitete sie schon wieder als Model für BMW und Gillette.

Sylvie Meis bei „Let´s Dance“

Den nächsten Step in Sachen TV-Karriere wagte die hübsche Holländerin, indem sie an der RTL-Tanzshow „Let´s Dance“ als Kandidatin teilnahm.



Sie holte sich in Staffel drei nicht nur den zweiten Platz, sondern auch gleich den nächsten TV-Job.

Bereits in der darauffolgenden Staffel stand sie neben Daniel Hartwich als Moderatorin der Show auf dem Tanz-Parkett.

Für ihre Moderation wurde sie 2012 sogar mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

2015 moderierte sie mit Daniel Hartwich „Stepping Out“, eine Nachfolger-Version von „Let´s Dance“ auf RTL.

2017 folgt der Paukenschlag: Sylvie musste bei „Let's Dance“ Platz für eine Jüngere machen. Victoria Swarovski moderiert jetzt an der Seite von Daniel Hartwich.

Sylvie Meis: Step by Step zur Millionärin...

Seit 2012 entwirft die attraktive Moderatorin auch Dessous und Bikinis für das niederländische Label „Hunkemöller“.



Auf Instagram hält sie ihre Fans auf dem Laufenden in Sachen sexy Stoffe für drunter.

An ihren Fotoshootings lässt Sylvie ihre Follower auf Instagram teilhaben...

Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist die schöne Holländerin auf Instagram aktiv, wie ihre Urlaubsfotos auf der beliebten Foto-Plattform verraten...

Sylvie Meis lebt bis heute in Hamburg



Seit 2013 ist die ehemalige Spielerfrau von Rafael van der Vaart, der sich im Anschluss für Sylvies beste Freundin Sabia Boulahrouz entschieden hatte, geschieden.

Sie lebt heute mit ihrem Sohn Damian in Hamburg und ihr Vermögen wurde zuletzt auf rund 3,5 Mio. Euro geschätzt.

