Fans von Wincent Weiss wollen seinem Konzert lauschen, doch ein Traktorfahrer kommt dazwischen. Offenbar fühlte er sich gestört

Sie wollten einfach nur kostenlos der Musik lauschen – dann wurde es plötzlich gefährlich. Am Rande eines Konzerts von Popstar Wincent Weiss ist ein Grundstückseigentümer mit einem Traktor über eine volle Wiese gefahren. Mindestens zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Bad Kissingen in Bayern. Dort spielte Wincent Weiss (33) auf dem Turnierplatz eines der Konzerte seiner großen Sommertour 2026.

Zahlreiche Menschen hatten es sich auf einer nahegelegenen Wiese gemütlich gemacht und hörten dem Auftritt von dort aus zu. Die Fläche gehört einem 52-Jährigen – und der war mit den ungebetenen Gästen offenbar alles andere als einverstanden.

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Wie „Bild“ berichtet, soll der Grundstückseigentümer zunächst die Polizei aufgefordert haben, die Wiese räumen zu lassen. Die Beamten kamen dieser Forderung dem Bericht zufolge jedoch nicht nach.

Grundstückseigentümer kommt mit Traktor zurück

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Wenig später eskalierte die Situation: Der 52-Jährige kehrte mit einem Traktor zurück und fuhr mit dem Fahrzeug auf der Wiese zwischen den Konzertbesuchern hin und her.

Mindestens zwei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen. Wie genau sie verletzt wurden, ist noch unklar.

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Polizisten stoppten schließlich die Fahrt des Mannes. Sein Führerschein wurde sichergestellt, gegen ihn wird ermittelt. Die Polizei prüft zudem, ob noch weitere Besucher von dem Vorfall betroffen waren.