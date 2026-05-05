Das ist die Top Ten der „GNTM“-Kandidaten – ein Hamburger ist noch dabei

Sie sind die letzten Überlebenden. Zehn „GNTM“-Kandidaten sind vom Model-Überlebenstraining à la Heidi Klum noch übrig. Wöchentlich kommentiert die MOPO die Folgen. Hier stellen wir Ihnen die Top Ten vor. Was macht die Kandidaten aus? Und wer ist der heimliche Favorit von unserer Reporterin, die sich wöchentlich dem Drama auf ProSieben aussetzt?

21 Folgen der 21. Staffel „Germany’s Next Topmodel“ sind bereits gesendet. Das Finale steigt am 28. Mai – erstmals in Los Angeles, der Heimat von Model-Mama Heidi Klum. Seit der Folge am vergangenen Donnerstag stehen jetzt die Top-Ten-Kandidaten fest. Was die Nachwuchsmodels ausmacht, erfahren Sie hier.

Alexavius: Ein Sternchen innen und außen

Alexavius wurde beim Umstyling der Schnauzer abrasiert. Und ihm wurden als ersten Mann der „GNTM“-Geschichte die Haare verlängert. ProSieben/Max Montgomery Alexavius wurde beim Umstyling der Schnauzer abrasiert. Und ihm wurden als ersten Mann der „GNTM“-Geschichte die Haare verlängert.

Wir wollen hier ehrlich bleiben: Alexavius hatte keinen guten Start. Er fantasierte eine vermeintliche Konkurrenz mit einem anderen Schnauzerträger herbei, die niemand außer ihm zu sehen schien, und machte sich damit nicht sonderlich sympathisch.

Doch nach 21 Folgen ist Alexavius einer der Favoriten. Er ist ehrlich, lustig und einer der besten Kommentatoren, die „Germany’s Next Topmodel“ je gegeben hat. Mit seinen 22 Jahren bringt er eine ungeheure Selbstsicherheit mit, auch in seiner Männlichkeit. Er scheut sich nicht vor bunter Kleidung, Make-up und vermeintlich „femininen“ Verhaltensweisen. Erfrischend!

Anika: Aus einer Krankheit macht sie eine Stärke

Anika (27) hat, seit sie ein Kind ist, Alopecia areata. ProSieben/Christoph Köstlin Anika (27) hat, seit sie ein Kind ist, Alopecia areata.

Selten stellt sich Anika in den Mittelpunkt, aber wenn sie vor die Kamera tritt, überzeugt sie fast immer. Die 27-Jährige hat, seit sie sieben Jahre alt ist, Alopecia areata, eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu kreisrundem Haarausfall führt. Früher hat sie sich deshalb geschämt, heute ist es ihre Stärke. Mit ihrem unverkennbaren Gesicht begeistert sie nicht nur Heidi Klum, sondern auch Fotografen.

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Bei „GNTM“ steht Anika selten im Mittelpunkt. Man sieht sie viel zusammen mit Daphne und Anna, offenbar haben sich die drei gefunden. Ruhig geht sie von Runde zu Runde, aber nicht ohne mal einen sympathischen Patzer zwischendurch. In der letzten Folge lief sie etwas verwirrt neben dem Laufsteg, statt darauf.

Godfrey: Der hochfunktionale Einzelkämpfer

Godfrey betrachtet „GNTM“ als letzten Versuch im Modelgeschäft. ProSieben/Christoph Köstlin Godfrey betrachtet „GNTM“ als letzten Versuch im Modelgeschäft.

Er ist wohl der kontroverseste Kandidat der Staffel. Der 34-jährige Godfrey ist nicht besonders für seinen Charme bekannt. Zwei Fakten über Godfrey: Am liebsten würde er die Sendung allein bestreiten und er misstraut allen anderen Kandidaten. Er übt in seinem Zimmer, ansonsten steht er gerne auf dem Balkon der Modelvilla und schaut in die Ferne.

Dann philosophiert er darüber, dass „GNTM“ sein letzter Versuch im Model-Geschäft ist. Er macht sich einen unglaublichen Druck. Doch dass die Sendung seine letzte Chance ist, ist seine Entscheidung. Warum er sich also selbst so stresst, ist unklar. Talent hat er auf jeden Fall. Bisher scheint seine Strategie also zu funktionieren, doch Freunde macht er auf dem Weg zum Erfolg wohl eher nicht.

Anna: Eigentlich lebt sie mit Kühen zusammen

Anna konnte sich zuletzt einen Job für Lego sichern. ProSieben/Christoph Köstlin Anna konnte sich zuletzt einen Job für Lego sichern.

Groß, schlank, blond. Anna (22) ist nach den Standards von früher das ideale Model. Ihr Look ist immer noch gefragt. Bei den letzten Jobmöglichkeiten überzeugte sie die Kunden immer wieder, zum Beispiel Lego. Die 22-Jährige kommt vom Dorf, ist in der Gesellschaft von Kühen großgeworden.

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Umso mehr hat sie Angst vor dem Dorfklatsch. Anscheinend wird auf dem Land viel geredet. Über ihren Auftritt bei „GNTM“ kann man über Anna allerdings nichts Negatives sagen. Ihr einziger Makel ist die Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten. Etwas mehr Selbstbewusstsein würde ihr guttun.

Ibo: Der Überflieger der 21. „GNTM“-Staffel

Ibo hat auch schon vor „GNTM“ gemodelt. ProSieben/Christoph Köstlin Ibo hat auch schon vor „GNTM“ gemodelt.

Kaum einer macht so wenige Fehler und bekommt so viel positives Feedback wie Ibo. Er räumt Job nach Job ab, überzeugt vor der Kamera und die Zuschauer vor den Fernsehern. Der 21-Jährige hat bereits vor „GNTM“ gemodelt. Das merkt man auch an der Professionalität, mit der er an jede Aufgabe herangeht.

In der Sendung ist Ibo gelassen. Er freut sich über Herausforderungen, witzelt mit seinen Freunden herum oder lässt die Zuschauer etwas tiefer blicken, wenn er über seine Familie redet. Ibo möchte, dass seine Geschwister es einfacher haben als er. Er erzählt unter anderem, wie schwierig es für ihn war, zwischen zwei getrennten Elternteilen hin- und hergezogen zu werden. Für unsere „GNTM“-Reporterin ist klar: Wenn Ibo nicht ins Finale kommt, liegt es nicht an ihm.

Aurélie: Die MOPO-Favoritin

Aurélie hat eine Zwillingsschwester, mit der sie sehr eng ist. ProSieben/Christoph Köstlin Aurélie hat eine Zwillingsschwester, mit der sie sehr eng ist.

Sie ist die klare MOPO-Favoritin. Aurélie (21) ist nicht nur (Achtung: subjektive Meinung) wunderschön, sondern auch talentiert. Seit Folge 1 ist sie der Sonnenschein der Staffel. Sie geht jede Aufgabe mit Freude und Hingabe an, kann extrem gut laufen und überzeugt auch bei Fotos.

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Eigentlich arbeitet Aurélie als Flugbegleiterin. In ihrem Vorstellungsvideo hat sie die Zuschauer mit ins Flugzeug genommen, um ihren Arbeitsplatz zu zeigen. In der Sendung ist sie vor allem eng mit Marlene. Bei Herausforderungen, bei denen die beiden gemeinsam antreten können, sind sie besonders stark.

Luis hat bereits für Prada gearbeitet. ProSieben/Max Montgomery Luis hat bereits für Prada gearbeitet.

Luis hat früher mit seiner Mutter und seiner Schwester „Germany’s Next Topmodel“ geschaut. Irgendwann hat der Hamburger nach gutem Zureden seiner Familie beschlossen, sich zu bewerben. Jetzt ist er es unter die Top Ten geschafft.

Luis ist vor den Kameras ein eher unauffälliger Typ. Er wirkt etwas schüchtern, doch sobald er abliefern muss, ist der 23-Jährige startklar. Sein großer Vorteil ist seine Wandelbarkeit. Trotz des markanten Gesichts ist Luis für fast jede Aufgabe und jedes Thema passend. Das müssen die Hamburger Gene sein!

Daphne: Meinungsstark und selbstbewusst

Daphne hatte bereits einen Auftritt in einem Musikvideo von SSIO. ProSieben/Christoph Köstlin Daphne hatte bereits einen Auftritt in einem Musikvideo von SSIO.

Sie ist wohl die präsenteste der Kandidatinnen. Daphne ist laut und sagt ihre Meinung. Bei Godfrey ist sie nicht sonderlich beliebt. Der meckerte, als er mit ihr in ein Team gesteckt wurde. Dennoch blieben beide professionell. Viel besser kommt sie hingegen mit Tony klar. Mit einem gehörlosen Bruder kann sie seine Situation besser verstehen als andere.

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In der Folge mit dem Media-Training wurde Daphne auf ihren Auftritt in einem SSIO-Musikvideo angesprochen. Die 25-Jährige hat in dem Video von „BWL“ mitgewirkt. Besonders kritisch wurde die vulgäre Sprache bewertet, doch Daphne ließ sich nicht einschüchtern.

Tony: Mr. Gay Germany ist gehörlos

Tony ist, seit er drei Jahre alt ist, gehörlos. ProSieben/Max Montgomery Tony ist, seit er drei Jahre alt ist, gehörlos.

Tony ist ein Allroundtalent. Er hat in der deutschen Gehörlosen-Handballnationalmannschaft gespielt, ist Mr. Gay Germany geworden und hat es jetzt unter die Top Ten bei „GNTM“ geschafft. Und das alles, obwohl er seit seiner Kindheit gehörlos ist.

In der Sendung von Heidi Klum lässt Tony die Zuschauer immer wieder sehr nah an sich heran. Er erzählt von Ausgrenzung und Mobbing in der Schule und davon, wie er sein Selbstbewusstsein zurückerlangt hat. Auf dem Laufsteg überzeugt er ebenso wie vor der Kamera. Auch ein klarer Kandidat für das Finale.

Marlene: Die Stärke in der Wandelbarkeit

Marlene dachte sich über ihre „GNTM“-Bewerbung: „Warum eigentlich nicht?“ ProSieben/Max Montgomery Marlene dachte sich über ihre „GNTM“-Bewerbung: „Warum eigentlich nicht?“

Last but not least: Marlene. Die 20-Jährige spricht frei Schnauze, überzeugt Kunde um Kunde und ist auch ein geheimer Favorit unserer „GNTM“-Reporterin.

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Ihre Stärke ist, wie bei Hamburger Luis, die Wandelbarkeit. Mit dem richtigen Make-up und Outfit schlüpft sie mühelos in jede Rolle. Vielleicht sogar in die der Gewinnerin? Ihre Chancen stehen nicht schlecht.