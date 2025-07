Frau stirbt in Live-Sendung: ARD-Moderator mit emotionalem Aufruf an Zuschauer

Eine fröhliche Sendung endete mit einem Todesfall: TV-Moderator Stefan Mross wendet sich nach dem tragischen Vorfall bei „Immer wieder sonntags“ mit bewegenden Worten an die Zuschauer und bittet um einen Moment der Stille.

Eine Woche nach einem Todesfall im Publikum der Live-Sendung von „Immer wieder sonntags“ hat sich Moderator Stefan Mross mit emotionalen Worten an die Zuschauer gewandt. „Es ist einfach tragisch, es ist sehr, sehr emotional“, sagte Mross kurz nach Beginn in der Live-Sendung aus dem Europa-Park in Rust.

Sendung von Stefan Mross lief trotz Notfalls weiter

Man habe die Sendung fröhlich begonnen, wie jeden Sonntag. „Ich möchte aber einfach dieser Familie ganz viel Kraft schenken“, sagte Mross. Er bitte deswegen um einen kurzen Augenblick der Stille. Auch dankte Mross in der Sendung zwei Ersthelfern, die der Frau sofort zu Hilfe geeilt seien. „Sie wissen, wen ich meine, da gibt es nochmal einen Applaus zu Ihnen nach Hause“, sagte Mross an die Helfer gewandt.

Während der Show war es am vergangenen Sonntag im Publikum zu einem medizinischen Notfall gekommen, die betroffene Zuschauerin starb laut Mross später im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Zelt verdeckte das Geschehen, die Show lief weiter. Für das Fernsehpublikum war die Abdeckung nur wenige Sekunden im Hintergrund erkennbar.

Auch Moderator Mross, die Künstler auf der Bühne und die meisten Anwesenden im Europa-Park Rust bekamen während des Geschehens nichts davon mit. Einige Tage nach dem Vorfall hatte die ARD die Sendung aus der Mediathek entfernt.

Der für die Sendung zuständige Südwestrundfunk (SWR) hatte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Details zu dem Todesfall bekannt gegeben. „Die vor Ort befindlichen Rettungskräfte haben schnell, professionell und umsichtig reagiert und Hilfe geleistet. Zudem wurden die Angehörigen vor Ort betreut“, hatte der Sender betont.

„Das Produktionsteam der Sendung hat rasch, besonnen und umsichtig auf den Vorfall reagiert und die Sendung organisatorisch so umgestaltet, dass die Rettungsmaßnahmen nicht behindert wurden. Auch das Publikum reagierte besonnen.“ (dpa/mp)