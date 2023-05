Till Lindemann: Deutsche Influencerin spricht von „Straftäter-Mafia“

Was ist Backstage beim Rammstein-Konzertauftakt in Vilnius passiert? War Till Lindemann aggressiv, wurde ein weiblicher Fan mit K.o.-Tropfen betäubt? Die Band bestreitet Fehlverhalten. Till Lindemanns Ex hält zu ihm. Aber das mutmaßliche Opfer bekommt jetzt Support von einer deutschen Influencerin. Und auf Social Media wird diskutiert – heftig, teils herabwürdigend.

Die deutsche Influencerin Kayla Shyx, die auf Instagram 800.000 Follower hat, erklärt „viele der Vorwürfe“ könne sie „bestätigen“. In ihrer Story schreibt sie: „Ich habe es selbst mitbekommen und mich um ein Haar aus einer sehr gefährlichen Situation gekriegt“. Sie sei letztes Jahr für die Rammstein-Aftershowparty „rekrutiert“ worden, schreibt von einer „Straftäter-Mafia“ hinter Lindemann. Zu Details will sie sich demnächst äußern.

Screenshot aus der Instagram-Story von Kayla Shyx Instagram Screenshot aus der Instagram-Story von Kayla Shyx

Support bekommt Till Lindemann, der in seiner Freizeit auch mal Penis-Skulpturen bastelte, von seiner Ex Sophia Thomalla, mit der er von 2011 bis 2015 mal mehr, mal weniger liiertwar. Sie trägt ihn seit dieser Zeit als Tattoo auf dem Arm – und lässt nichts auf ihn kommen. Der Bild sagte sie: „Diesen ,Vorfall‘ in Vilnius hat es nie gegeben!“ Woher sie das weiß – unklar. Thomalla weilt derzeit in Thailand, wo sie eine Dating-Show aufzeichnet.

Sophia Thomalla verteidigt Till Lindemann

Was sie ebenfalls zu wissen glaubt: Lindemann ist „ein Mann, der Frauen beschützt“. Die Vorwürfe seien „frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame verschaffen möchte“.

Nicht wirklich beachtet wurden im Eifer des Fan-Gefechts möglicherweise auch die Äußerungen von Shelby Lynn. Die 24-Jährige, die von Rammstein-Supportern hart attackiert wird, hat nicht behauptet, von Lindemann vergewaltigt worden zu sein. Sie berichtet von mutmaßlichem Einsatz von K.o.-Tropfen und blauen Flecken. Das stellte sie noch einmal klar.

Laut Bild wird die Polizei in Vilnius nächste Wochen entscheiden, ob in dem Fall ermittelt wird oder nicht.