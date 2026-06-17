Ohne ihre neue Liebe ist die Schauspielerin seit November nur selten unterwegs. Mit ihrem Freund verbringt die 29-jährige Schweiger nicht nur Zeit im Pferdestall.

Schauspielerin Luna Schweiger und Springreiter Lucas Wenz machen ihre Liebe öffentlich. Kennengelernt haben sich die beiden vor gut einem halben Jahr bei einem Reitturnier in Hamburg. Seitdem seien sie fast jeden Tag zusammen gewesen, erzählten sie im Interview mit „Gala“.

Ob es Liebe auf den ersten Blick war? „Ja, das ging relativ schnell“, sagte Wenz. „Wir wollten nicht mehr ohneeinander sein – und das ist bis heute so geblieben.“ Dass sie beide so pferdevernarrt seien und viel Zeit im Stall verbringen würden, mache vieles leichter, weil der andere verstehe, wie viel Zeit, Herzblut und Disziplin man da investiere, so Wenz.

Luna Schweiger über Lucas Wenz: „Wir sind Familienmenschen“

Anzeige

Die Beziehung sei sehr bodenständig: „Wenn wir nicht im Reitstall mit den Pferden sind, kuscheln wir abends mit unseren Hunden und schauen einen Film zusammen“, erzählte die 29-Jährige. Er sei viel bei ihr in Hamburg, oder sie bei ihm zu Hause in Elmshorn, sagte die Tochter von Schauspieler Til Schweiger.

Das könnte Sie auch interessieren: Jennifer Lopez: Bin seit Scheidung ein neuer Mensch

Im Interview mit „Gala“ spricht Luna darüber, dass sie beide sehr harmoniebedürftig sind: „Wenn wir mal nicht auf Turnieren sind, treffen wir Freunde oder gehen aus. Lucas hat schon meine Freunde kennengelernt. Und wir sind beide Familienmenschen.“ Für die Zukunft haben sie einen einfachen Wunsch: „Hauptsache, wir sind zusammen“, sagte Wenz. (dpa/mp)