Nach dem Tod der US-Schauspielerin hat sich ihr Ex-Verlobter nun mit bewegenden Worten auf Instagram gemeldet.

Sie waren mehrere Jahre ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter: Nach dem Tod von US-Schauspielerin Hayden Panettiere meldet sich Wladimir Klitschko (50) auf Instagram zu Wort. Zu einem wunderschönen Familienfoto schreibt der ehemalige Boxweltmeister über seine Trauer – und was er seiner Tochter über ihre verstorbene Mutter mitgeben möchte.

Hayden Panettiere trägt einen Hut, sie lacht, ihre Haare wehen ihr ins Gesicht. Auf ihren Schultern sitzt ihre kleine Tochter. Dicht hinter ihr steht ein strahlender Wladimir Klitschko. Diesen Schnappschuss voller Lebensfreude hat Wladimir am Dienstagmorgen auf Instagram gepostet.

Wladimir Klitschko schreibt über Tod von Hayden Panettiere

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„Ihr tragischer Tod macht mich tieftraurig. Unsere Familie durchlebt eine Zeit tiefen Schocks und Trauer“, schreibt er. Die Schauspielerin starb am Sonntag (Ortszeit) in einem Apartment in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben.

Die Schauspielerin und der Sportler wurden 2009 ein Paar. Im Dezember 2014 kam ihre Tochter Kaya zur Welt. Mit Unterbrechungen waren sie bis 2018 zusammen, ihre Verlobung wurde aufgelöst. In der gemeinsamen Zeit hielt sich das Paar viel in Hamburg auf, der Stadt fühlte sie sich besonders verbunden, wie Hayden Panettiere einst sagte.

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2010 traten Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko erstmals öffentlich als Paar auf – bei der Premiere von „Best of Musical“. IMAGO / APress International

„Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya“, schreibt Klitschko. Das Mädchen lebt seit einigen Jahren bei ihm. „Zu unserer Tochter Kaya werde ich immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an den Menschen erinnert, der sie war“, heißt es weiter.

US-Schauspielerin startete ihre Karriere als Kind

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Die Schauspielerin war in den USA bereits ein Kinderstar, später war sie vor allem durch ihre Rollen als Claire Bennet in der Erfolgsserie „Heroes“ und als Juliette Barnes in der Musical-Serie „Nashville“ bekannt. Über ihre Karriere schreibt Klitschko: „Sie hat sich durch ihr außergewöhnliches Talent eine unglaubliche Karriere aufgebaut und musste sich gleichzeitig auch den dunkleren Seiten einer sehr fordernden Branche stellen. Nichts wird die gemeinsame Zeit auslöschen, die wir miteinander verbracht haben, oder den Platz, den sie in unserem Leben hatte.“

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Unter dem Beitrag gibt es viele Reaktionen, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) postete ein schwarzes Herz.

Im Mai hatte Panettiere ihre Memoiren herausgebracht. In dem Buch namens „This Is Me“ schrieb sie unter anderem über eine postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht.