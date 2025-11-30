Thomas Gottschalk: „Habe Krebs“

Moderator Thomas Gottschalk (75) hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht: „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, sagte er in einem „Bild“-Interview, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina (63) gab.

Erschütternde Nachricht: Bei TV-Legende Gottschalk wurde im Juli 2025 ein seltener, bösartiger Tumor entdeckt, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht, wie das Paar erklärt. Der Moderator musste seitdem bereits zwei Mal operiert werden, wobei Teile von Harnleiter und Blase entfernt wurden.

Gottschalk: verstörende Auftritte

Die Verwirrung und Überforderung bei seinen Auftritten in jüngster Zeit, die das Publikum verstört haben, seien Folgen der starken Opiate, die er nehmen muss. Er habe die Bambi-Verleihung und zuletzt die Verleihung der Romy nicht absagen wollen, weil die Einladungen bereits lange bestanden und er seine Verpflichtungen erfüllen wollte. Vor den Auftritten die schweren Medikamente abzusetzen, hätten seine Ärzte nicht gutgeheißen.

Medikamente mit starken Nebenwirkungen

Zunächst war sein Zustand bei der Bambi-Verleihung aufgefallen, als der Entertainer Superstar Cher erst mit einem Double verwechselte und sie später als „einzige Frau, die ich je respektiert habe“ vorstellte – was zu Buhrufen im Publikum führte. „Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben“, erklärt seine Frau Karina (63) dazu im Bild-Interview.

Das könnte Sie auch interessieren: Thomas Gottschalk nimmt Abschied vom TV – und vergleicht sich mit den Beatles

Bei der Verleihung des österreichischen Filmpreises „Romy“ vor wenigen Tagen wirkte Gottschalk erneut verwirrt und zählte schließlich sogar die Sekunden herunter. Dieser Auftritt, der erneut für ein verheerendes Presseecho gesorgt hatte, habe bei dem Paar zu dem Entschluss geführt, die „Karten auf den Tisch“ zu legen und die Erkrankung des Entertainers öffentlich zu machen.